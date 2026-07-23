Документ давно готов: почему КП "Житний рынок" не подписывает охранный договор

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Проект охранного договора, который должен оградить Житний рынок от несанкционированной перестройки, в том числе от т. н. "реконструкции", готовый еще с 14 мая 2026 года. Но КП "Житний рынок" до сих пор не рассчиталось за его изготовление и не подписало соответствующий акт сдачи-приемки услуг.

Это следует из ответа Департамента охраны культурного наследия КГГА на запрос "Телеграфа", адресованный Киевсовету и КГГА.

"Пользуясь случаем информируем, что проект Охранного договора разработан (на основании договора услуг от 07.05.2026) и передан Заказчику (КП "Житний рынок") 14.05.2026 с Актом сдачи-приемки оказанных услуг. По состоянию на 15.07.2026 Акт, подписанный Заказчиком (КП "Житний рынок"), в подчиненное коммунальное учреждение Департамента, Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий, не возвращался, оплата указанных услуг не произведена", — говорится в ответе департамента.

Ответ Департамента охраны культурного наследия КГГА

Напомним, 9 июня 2026 года Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с иском к коммунальному предприятию "Житний рынок", в котором просит суд обязать КП заключить с Департаментом охраны культурного наследия охранный договор на здание Житнего рынка, как на только что обнаруженный объект культурного наследия.

Отметим, что решение о внесении рынка в перечень только что обнаруженных памятников культурного наследия города Киева было принято еще более года назад. Письменное уведомление Департамента охраны культурного наследия о необходимости заключения охранного договора с органом охраны культурного наследия КП "Житний рынок" получило еще в декабре 2025 года. Но после этого КП несколько месяцев тянуло и смогло провести закупку на изготовление охранного договора только в мае 2026 года.

При этом в мае же 2026-го руководитель Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков пытался протащить через бюджетную комиссию решение о выделении более 32 млн грн для увеличения уставного капитала КП "Житний рынок", которые якобы должны были пойти на спасение изношенного здания рынка.

Но дело в том, что в пояснительной записке к проекту этого решения было четко указано, что средства пойдут в том числе и на "реконструкцию" (читай – перестройку) здания, хотя подобные объекты, если они имеют охранный статус, могут быть только реставрированы.

Объяснительная записка к проекту решения Киевского горсовета об увеличении уставного капитала КП "Житний рынок"

Кстати, Департамент промышленности также прислал ответ редакции, в которой делает вид, что не планировал реконструкцию, а упоминает только о ремонтных работах.

Ответ Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА

Детальнее о том, почему происходят проволочки с предоставлением Житнему рынку охранного статуса и чьи интересы сошлись вокруг одного из самых популярных базаров столицы, читайте в материале "Телеграфа" "Следы ведут к окружению Кличко: как вокруг Житнего рынка чуть не "разыграли" 32 миллиона".