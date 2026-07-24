Останнє фото в паспорті в 45 років: чому після цього його більше не потрібно вклеювати

Це не просто формальність, а правило, яке має своє пояснення

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Останнє фото у паспорті-книжечці українцям вклеюють у 45 років, хоча зовнішність людини після цього віку теж змінюється. Таке правило має як практичні, так і історичні причини.

Українець під ніком "art_sky96" у соцмережі Threads порушив питання, яке зацікавило багатьох користувачів — чому останню фотографію у паспорті-книжечці потрібно вклеювати саме у 45 років, а не, наприклад, у 60, коли люди зазвичай виходять на пенсію.

У коментарях користувачі почали ділитися своїми версіями. Дехто припустив, що у 60 років нове фото вже з’являється в пенсійному посвідченні.

Чому після 45 років фото більше не змінюють у паспорті - відповідь користувача

Інші жартували, що таке правило нібито пов’язане з тим, що не всі доживають до цього віку.

Чому не потрібно вклеювати фото у 60 років - думки українців

Водночас зазначали, що власникам ID-паспорта доведеться оновлювати документ і фотографію кожні 10 років.

ID-паспорт має інші правила оновлення фото

"Телеграф" вирішив розібратися, чому саме 45 років стало останньою віковою межею для фото у паспорті.

За поясненням ChatGPT, причина такого правила пов’язана не лише зі змінами зовнішності, а й із практичними міркуваннями. До 45 років обличчя людини зазнає найбільших змін — змінюються риси, міміка, стан шкіри та вага. Після цього процес старіння триває, однак основні пропорції обличчя залишаються більш стабільними, що дозволяє ідентифікувати людину за фото.

Крім того, правило має історичне походження. Воно залишилося ще з радянської паспортної системи, коли фотографії вклеювали у 25 та 45 років. У той період середня тривалість життя була значно меншою, тому ще одна обов’язкова заміна фото у старшому віці вважалася недоцільною.

Є й інша причина — зручність для громадян. Повторне оформлення документів у 60–65 років могло б створювати додаткові труднощі для людей похилого віку через черги, стан здоров’я чи складність пересування. Тому після 45 років паспорт-книжечка фактично залишався чинним без необхідності вклеювати нове фото.

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