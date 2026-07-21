Паспорт-книжечка може створити проблеми: кого зобов'яжуть перейти на ID-картку

На виконання норми закону дається місяць часу

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Українцям, які мають паспорт-книжечку, може загрожувати штраф за несвоєчасне оновлення документа. Йдеться про заміну фото після досягнення 25 та 45 років — якщо вчасно не зробити цього, зобов'яжуть отримувати ID-картку.

Як наголосили у Державній міграційній службі України, законодавство не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року (паспорт-книжка). Однак діє важливе правило — після того, як його власнику виповнилося 25 та 45 років, він зобов'язаний подати документ на вклеювання нового фото.

На це дається 30 календарних днів після дня народження. Послуга надається безкоштовно у будь-якому відділенні Державної міграційної служби (ДМС) або Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо вчасно не додати актуальне фото, можна отримати штраф (від 17 до 51 грн). Проте на час воєнного стану діють пом'якшені правила, і такі документи вважаються дійсними без вклеєної фотокартки.

Які документи необхідно подати на оновлення фото в паспорті-книжечці

заява про вклеювання фотокартки;

паспорт громадянина України зразка 1994 року;

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку;

у разі подання паспорта зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи;

рішення суду (для осіб, які не звернулася в установленому законодавством порядку для вклеювання фотокартки до паспорта зразка 1994 року та не бажають здійснювати обмін паспорта зразка 1994 року на паспорт у формі картки).

В якому випадку доведеться міняти паспорт-книжечку на ID-картку

Водночас діє ще одне правило. Якщо ви пропустили місячний термін вклеювання фото після досягнення відповідного віку, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку. В цьому випадку розходи будуть значно більші — близько 1600 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки доведеться сплатити за заміну паспорта-книжечки на ID-картку, якщо ви вчасно не замінили в ньому фото. Сума значна більша, за штраф, передбачений за це.