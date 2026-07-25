Купували тільки через іграшку: діти 2000-х тремтіли за цими кукурудзяними паличками

Сюрприз усередині паличок "Світ Лак" додавав радості дітям

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Уже в дорослому віці багато хто згадує смаколики, іграшки та речі з дитинства, які колись приносили велику радість, а сьогодні їх уже майже не зустрінеш у магазинах. Одним із таких спогадів стали кукурудзяні палички із сюрпризом усередині від "Світ Лак".

Про ці дитячі спогади написала українка під ніком "alinabergii_" у соцмережі Threads. Після її допису користувачі почали активно ділитися власними історіями з дитинства.

Багато хто зізнавався, що перед покупкою або відкриттям пачки намагався визначити, де саме захований подарунок. Діти трясли упаковки, порівнювали вагу та вибирали ту, яка здавалася "найважчою".

Діти трясли пачки заради подарунка. Фото: Threads

Для когось така гра закінчувалася маленькими сувенірами, а комусь щастило отримати більш незвичайні призи. У коментарях згадували іграшки, музичні скриньки, скляні іконки та навіть гроші, які можна було знайти всередині пачки.

Подарунок у пачці паличок від "Світ Лак" робив день особливим для дітей. Фото: Threads

Детальніше про ці палички

Кукурудзяні палички "Світ Лак" із сюрпризом продавалися у кількох варіантах: універсальні, для хлопчиків та для дівчаток. Їхня ціна свого часу становила приблизно 10 гривень.

Кукурудзяні палички із сюрпризом з дитинства. Фото: Телеграф

Особливо бажаними були фіолетові упаковки — варіант для хлопчиків, де часто траплялися цікавіші призи. В універсальних пачках, серед іншого, можна було знайти такі подарунки, як дзиґа або магніти з квітами.

Пачка паличок приховувала несподіваний подарунок. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про манну кашу з дитинства — чому діти 80-90-х років не полюбляли цю страву.