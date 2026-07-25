Покупали только из-за игрушки: дети 2000-х тряслись за этими кукурузными палочками
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Сюрприз внутри палочек "Світ Лак" придавал радости детям
Уже во взрослом возрасте многие вспоминают вкусности, игрушки и вещи с детства, когда-то приносившие большую радость, а сегодня их уже почти не встретишь в магазинах. Одним из таких воспоминаний стали кукурузные палочки с сюрпризом внутри от "Світ Лак".
Об этих детских воспоминаниях написала украинка под ником "alinabergii_" в соцсети Threads. После ее сообщения пользователи начали активно делиться собственными историями с детства.
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Многие признавались, что перед покупкой или открытием пачки пытались определить, где именно спрятан подарок. Дети трясли упаковки, сравнивали вес и выбирали тот, который казался "самым тяжелым".
Для кого-то такая игра заканчивалась маленькими сувенирами, а кому-то удавалось получить более необычные призы. В комментариях упоминали игрушки, музыкальные ящики, стеклянные иконки и даже деньги, которые можно найти внутри пачки.
Подробнее об этих палочках
Кукурузные палочки "Світ Лак" с сюрпризом продавались в нескольких вариантах: универсальные, для мальчиков и девочек. Их цена в свое время составляла около 10 гривен.
Особенно желательны были фиолетовые упаковки — вариант для мальчиков, где часто попадались более интересные призы. В универсальных пачках, среди прочего, можно было найти такие подарки, как волчок или магниты с цветами.
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