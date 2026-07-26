Чому люди 1960-1970-х працювали понаднормово, а молодь - вимикає сповіщення на вихідних
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Чому молодь і старші по-різному ставляться до роботи
Баланс між роботою та особистим життям кожне покоління розуміє по-своєму. Люди, які виросли у 1960-1970-х роках, часто інакше ставляться до роботи та кар’єри, ніж молодше покоління.
Поняття work-life balance сьогодні стало одним із головних критеріїв під час вибору роботи. Однак різні покоління вкладають у нього зовсім різний зміст, як написали в LosAndes 142.
Робота понад усе чи життя поза офісом: як різні покоління бачать баланс
Бебі-бумери (покоління 1946-1964 років), які починали працювати у 1960–1970-х роках, часто сприймали роботу як основу стабільності та професійного успіху. Багато хто все життя міг працювати в одній компанії, поступово будуючи кар’єру. Додаткові години на роботі чи готовність допомогти поза робочим часом для них були не проблемою, а проявом відданості.
Покоління X (народжені між 1965-1980 роками) стало першим, хто почав шукати більше гнучкості. Через зміни в економіці та ринку праці люди цього покоління зрозуміли, що робота вже не завжди гарантує стабільність на десятиліття. Тому вони почали більше цінувати можливість поєднувати кар’єру із сімейними справами.
Міленіали (народжені з 1981 по 1996 роки) активно почали говорити про вигорання, психологічне здоров’я та необхідність особистих меж. Саме вони зробили ці теми популярними у компаніях. Водночас багато хто з них досі залишається на зв’язку після завершення робочого дня, відповідає на повідомлення у відпустці або намагається показати високу залученість у роботу.
Для міленіалів баланс часто означає не повне розділення роботи й особистого життя, а можливість самостійно керувати своїм часом.
Покоління Z (1997-2012 роки) має ще інший підхід. Для молодих працівників можливість відпочивати після роботи, не відповідати на робочі повідомлення у вільний час і мати чіткі межі між кар’єрою та особистим життям стали базовою умовою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому старшому поколінню важко витрачати гроші на себе.