Чому люди 1960-1970-х працювали понаднормово, а молодь - вимикає сповіщення на вихідних

Чому молодь і старші по-різному ставляться до роботи

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Баланс між роботою та особистим життям кожне покоління розуміє по-своєму. Люди, які виросли у 1960-1970-х роках, часто інакше ставляться до роботи та кар’єри, ніж молодше покоління.

Поняття work-life balance сьогодні стало одним із головних критеріїв під час вибору роботи. Однак різні покоління вкладають у нього зовсім різний зміст, як написали в LosAndes 142.

Робота понад усе чи життя поза офісом: як різні покоління бачать баланс

Бебі-бумери (покоління 1946-1964 років), які починали працювати у 1960–1970-х роках, часто сприймали роботу як основу стабільності та професійного успіху. Багато хто все життя міг працювати в одній компанії, поступово будуючи кар’єру. Додаткові години на роботі чи готовність допомогти поза робочим часом для них були не проблемою, а проявом відданості.

Покоління X (народжені між 1965-1980 роками) стало першим, хто почав шукати більше гнучкості. Через зміни в економіці та ринку праці люди цього покоління зрозуміли, що робота вже не завжди гарантує стабільність на десятиліття. Тому вони почали більше цінувати можливість поєднувати кар’єру із сімейними справами.

Різні покоління по-різному дивляться на роботу. Фото: Телеграф

Міленіали (народжені з 1981 по 1996 роки) активно почали говорити про вигорання, психологічне здоров’я та необхідність особистих меж. Саме вони зробили ці теми популярними у компаніях. Водночас багато хто з них досі залишається на зв’язку після завершення робочого дня, відповідає на повідомлення у відпустці або намагається показати високу залученість у роботу.

Для міленіалів баланс часто означає не повне розділення роботи й особистого життя, а можливість самостійно керувати своїм часом.

Покоління Z (1997-2012 роки) має ще інший підхід. Для молодих працівників можливість відпочивати після роботи, не відповідати на робочі повідомлення у вільний час і мати чіткі межі між кар’єрою та особистим життям стали базовою умовою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому старшому поколінню важко витрачати гроші на себе.