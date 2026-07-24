Народжені у 50-х роках мають приховану перевагу: що дозволяє їм краще справлятися зі стресом

Життєві випробування сформували в них унікальні навички

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Люди, які народилися у період з 1945 по 1965 рік, часто краще контролюють свої емоції та спокійніше реагують на життєві труднощі. Фахівці пояснюють, що справа не у вроджених здібностях, а в історичних умовах, у яких зростало це покоління.

Про це пише іспанське видання OK Diario, посилаючись на висновки психологів та результати досліджень.

Справа у тому, що дитинство та юність цих людей припали на часи післявоєнної відбудови, економічної нестабільності та постійної невизначеності. Саме такі обставини, на думку психологів, допомогли сформувати стійкість до стресу та вміння правильно розставляти пріоритети.

Однією з теорій, яка пояснює це явище, є теорія соціально-емоційної селективності американської психологині Лаури Карстенсен. Вона стверджує, що люди, які стикаються з тривалою невизначеністю, починають більше цінувати час і природним чином зосереджуються на тому, що має для них справжню цінність.

Через це вони витрачають менше емоцій на незначні конфлікти, а більше уваги приділяють близьким людям, важливим цілям і власному благополуччю.

Експерти також зазначають, що труднощі можуть сприяти розвитку так званої адаптивної стійкості. Йдеться не про пригнічення емоцій, а про здатність зберігати внутрішню рівновагу навіть тоді, коли обставини різко змінюються.

Серед характерних рис цього покоління називають уміння легше переносити розчарування, швидше пристосовуватися до нових умов, відокремлювати справді важливі проблеми від другорядних та більше цінувати людські стосунки, ніж матеріальні речі.

Це покоління навчилося цінувати кожен момент життя

Водночас психологи наголошують, що такий досвід мав і зворотний бік. Багато представників цього покоління звикли приховувати свої переживання, рідше зверталися по психологічну допомогу та нерідко применшували емоційні труднощі інших людей, порівнюючи їх із власними випробуваннями.

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