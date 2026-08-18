Українка за копійки перетворила нудну кухню: як виглядає результат (фото)

Жінка зробила ремонт без ремонту

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Українка показала як дешево перетворила нудний кухонний фартух на острівець яскравих фарб. Для цього вона використовувала марокканські шпалери, що самоклеяться, з Temu.

Своїм лайфхаком Оля Кінаш поділилася у Threads. "Апгрейднула кухню плівкою з Тему", — написала вона та опублікувала кілька кадрів.

На фото видно, що до нескладного ремонту над робочими кухонними поверхнями був бежевий фартух з однотонної керамічної плитки.

Старий кухонний фартух

Жінка вимила плитку і наклеїла на неї спеціальні марокканські шпалери для кухонного фартуха. Грубо кажучи, кольорову плівку. Як зазначає продавець, матеріал, з якого вони виготовлені, є "водонепроникним" та "маслостійким".

Фартух, заклеєний плівкою з Тему

На скриншоті видно, що вартість плівки становить 366, 49 грн за 1 рулон. Щоправда, нам не вдалося виявити його довжину та ширину. Також невідомо скільки рулонів знадобилося Ользі для перетворення кухні.

У коментарях вона написала, що плівка непогано миється, а щодо жаростійкості її властивості поки що не перевірено.

Після "апгрейду" кухня стала виглядати веселіше. На шпалерах зображені різноколірні "бабусині" квадрати. Через наявність синіх відтінків на плівці, інтер’єр загалом став гармонійнішим. До цього пофарбовані у синій колір стіни ні з чим не поєднувалися.

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