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Українка за копійки перетворила нудну кухню: як виглядає результат (фото)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Плівка для фартуха Новина оновлена 18 серпня 2026, 22:18
Плівка для фартуха. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Жінка зробила ремонт без ремонту

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Українка показала як дешево перетворила нудний кухонний фартух на острівець яскравих фарб. Для цього вона використовувала марокканські шпалери, що самоклеяться, з Temu.

Своїм лайфхаком Оля Кінаш поділилася у Threads. "Апгрейднула кухню плівкою з Тему", — написала вона та опублікувала кілька кадрів.

На фото видно, що до нескладного ремонту над робочими кухонними поверхнями був бежевий фартух з однотонної керамічної плитки.

Старий кухонний фартух
Старий кухонний фартух

Жінка вимила плитку і наклеїла на неї спеціальні марокканські шпалери для кухонного фартуха. Грубо кажучи, кольорову плівку. Як зазначає продавець, матеріал, з якого вони виготовлені, є "водонепроникним" та "маслостійким".

Плівка з Тему замість кухонного фартуха
Фартух, заклеєний плівкою з Тему
Плівка з Тему замість кухонного фартуха
Плівка з Тему замість кухонного фартуха
Плівка з Тему замість кухонного фартуха

На скриншоті видно, що вартість плівки становить 366, 49 грн за 1 рулон. Щоправда, нам не вдалося виявити його довжину та ширину. Також невідомо скільки рулонів знадобилося Ользі для перетворення кухні.

Плівка з Тему замість кухонного фартуха

У коментарях вона написала, що плівка непогано миється, а щодо жаростійкості її властивості поки що не перевірено.

Після "апгрейду" кухня стала виглядати веселіше. На шпалерах зображені різноколірні "бабусині" квадрати. Через наявність синіх відтінків на плівці, інтер’єр загалом став гармонійнішим. До цього пофарбовані у синій колір стіни ні з чим не поєднувалися.

Раніше ми розповіли, скільки насправді коштує ремонт старого сільського будинку. Багато чого було зроблено своїми руками.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Фартух