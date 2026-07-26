Почему люди 1960-1970-х работали сверхурочно, а молодежь — выключает уведомления на выходных

Почему молодежь и старшие по-разному относятся к работе

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Баланс между работой и личной жизнью каждое поколение понимает по-своему. Люди, выросшие в 1960-1970-х годах, часто иначе относятся к работе и карьере, чем младшее поколение.

Понятие work-life balance сегодня стало одним из главных критериев при выборе работы. Однако разные поколения вкладывают в него совершенно разное значение, как написали в LosAndes 142.

Работа превыше всего или вне офиса: как разные поколения видят баланс

Беби-бумеры (поколения 1946-1964 годов), начинавшие работать в 1960–1970-х годах, часто воспринимали работу как основу стабильности и профессионального успеха. Многие всю жизнь могли работать в одной компании, постепенно строя карьеру. Дополнительные часы на работе или готовность помочь вне рабочего времени для них были не проблемой, а проявлением преданности.

Поколения X (родившиеся между 1965-1980 годами) стало первым, кто начал искать больше гибкости. Из-за изменений в экономике и рынке труда люди этого поколения поняли, что работа уже не всегда гарантирует стабильность десятилетия. Поэтому они стали больше ценить возможность совмещать карьеру с семейными делами.

Разные поколения по-разному смотрят на работу. Фото: Телеграф

Миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 годы) активно начали говорить о выгорании, психологическом здоровье и необходимости личных границ. Именно они сделали эти темы популярными в компании. В то же время многие из них до сих пор остаются на связи после завершения рабочего дня, отвечают на сообщения в отпуске или пытаются показать высокую вовлеченность в работу.

Для миллениалов баланс часто означает не полное разделение работы и личной жизни, а возможность самостоятельно управлять своим временем.

Поколение Z (1997-2012) имеет еще другой подход. Для молодых работников возможность отдыхать после работы, не отвечать на рабочие сообщения в свободное время и четкие границы между карьерой и личной жизнью стали базовым условием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему старшему поколению тяжело тратить деньги на себя.