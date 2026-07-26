Запаска зникла з багажників нових авто: що змусило виробників відмовитися від неї

На це є дві практичні причини

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Власники нових автомобілів могли помітити незвичну зміну — у багатьох моделях у багажнику більше немає запасного колеса. Замість нього виробники часто кладуть лише набір для ремонту шин із компресором і герметиком.

Експерти пояснюють, що таке рішення пов’язане одразу з кількома причинами. Детальніше про це написали в Dnevno.

Одна з головних — бажання компаній зменшити витрати на виробництво. Відмова від запаски, диска та домкрата дозволяє заощадити кошти, а тим, кому потрібне повноцінне колесо, його часто пропонують придбати окремо як додаткову опцію.

Ще один важливий фактор — зниження ваги автомобіля. Запасне колесо разом із необхідним обладнанням може важити близько 27 кілограмів. Для виробників навіть така невелика різниця має значення, адже менша маса допомагає трохи знизити витрати пального та рівень викидів CO₂.

Запасне колесо в машині. Фото: РБК-Україна

Особливо це актуально для електромобілів і гібридних моделей. У таких авто кожен кілограм впливає на ефективність, а місце під запаску нерідко використовують для встановлення акумуляторів або іншого обладнання.

Замість запасного колеса водіям зазвичай пропонують спеціальний комплект для швидкого ремонту проколу. Однак він підходить лише для невеликих пошкоджень. Якщо шина сильно порізана або пошкоджена, такий спосіб вже не допоможе — доведеться звертатися по допомогу або мати інше рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про наліпку, яку у 2000-х роках можна було побачити ледь не на кожному автомобілі.