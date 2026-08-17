Пропонував мобілізовувати підлітків та іноземців: що відомо про Ярославського, що лякає українців "локдауном"

Наразі оцінити події майбутньої зими дуже складно

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Офіцер штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський, який раніше закликав мобілізовувати підлітків та іноземців, заявив, що взимку на великі українські міста можуть чекати "двотижневі локдауни" через відключення електрики. Проте такі заяви можуть бути лише припущеннями окремої людини, яка не дотична до підготовки країни до зими.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, минулої зими ніяких "локдаунів" в Україні не було.

В мережі розповсюджується заява офіцера штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського про "стовідсоткові локдауни" в Україні. Зокрема в таких містах як Київ, Одеса, Харків.

"Чергове нагнітання про "локдауни" в Києві, Харкові та Одесі — це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про "ще жорсткіші, ніж цієї зими". В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід. Це, по-перше", — написав Коваленко.

По-друге, за його словами, все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими.

"Кожен має право на припущення, але вони не є фактами. Довіряти потрібно лише залученим в процеси людям. Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари", — зазначив Коваленко.

Андрій Коваленко

Що сказав Ярославський?

Офіцер штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що Росія не збирається зупинятись. Тож ніякого перемир'я не буде і вона продовжить бити по енергетичній системі України.

"Локдауни по два тижні будуть взимку в Києві, Одесі, Харкові та інших містах стовідсотково", — сказав Ярославський.

Що таке локдаун?

Локда́ун (англ. lockdown) — це нагальний протокол дій і система обмежувальних заходів, що вводяться з метою стримування поширення захворюваності. Локдаун зазвичай забороняє людям вільно відвідувати або залишати певну зону. Під час локдауну діє режим ізоляції населення, обмежується свобода пересувань і дій в межах певної зони.

Хто такий Денис Ярославський?

Денис Ярославський народився у Харкові у 1982 році. З 2000 року почав служити в міліції, а потім в поліції. Він впевнено просувався кар'єрними сходами і дослужився від оперативника до начальника Обухівського районного відділу поліції Київської області. У червні 2017 року Ярославського затримали за підозрою у викраденні бізнесмена. За версією слідства, він з групою поліцейських викрав підприємця, вимагавши викуп у 200 тисяч доларів. Денис заперечував усе, називаючи це помстою за боротьбу з корупцією. Суд відпустив його під заставу. Справа тягнулася до 2019-го, коли НАБУ закрило її через брак доказів.

Денис Ярославський

Після звільнення з рядів поліції Ярославський зайнявся політичною діяльністю. У 2020 він пройшов до Харківської міської ради як самовисуванець, де зайняв опозиційну позицію до міської влади. На позачергових виборах 2021 року також балотувався на виборах мера, але не набрав достатньої кількості голосів виборців.

Станом на сьогодні Ярославський є депутатом Харківської міськради та з 16 березня 2022 року офіцером Збройних сил України.

Денис Ярославський

Що ще заявляв Ярославський?

У серпні 2025 року Ярославський зазначав, що росіяни планують відновити удари по енергетичній інфраструктурі в зимовий період, коли розпочнеться опалювальний сезон. Ворог розуміє, що таким чином може змусити людей тікати з великих міст.

У жовтні Денис Ярославський заявив, що в Україні потрібно мобілізовувати 16-18-річних і формувати з них нову армію, щоб за п’ять років отримати якісних військових.

У лютому 2026 року Ярославський заявив, що зупинка по лінії зіткнення — це найреалістичніший сценарій завершення війни.

У березні він порадив іноземцям, які отримують в Україні статус резидента, долучатися до ЗСУ. Таким чином вони заслужать право мешкати у країні, яку обрали для життя.

У квітні він заявив, що суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї. Зокрема через моральну неготовність громадян та корупцію, яка відкриє доступ до зброї тим, хто не повинен її мати.

"Суспільство дійсно не готове морально до того, що у кожного може бути з собою ствол. Не готове суспільство, особливо жінки. Вони, звісно, взагалі далекі від цього", — сказав Ярославський.

На початку серпня Ярославський заявив, що понад 500 тисяч силовиків-пенсіонерів переховуються від армії, а мають там служити, бо давали присягу.

"Новий головком разом з міністром оборони повинні перевірити їх, бо вони або купили собі інвалідність за 200$, або заброньовані зараз десь трактористами", — сказав Ярославський.

Денис Ярославський

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві пропонують цікавий спосіб забезпечити місто питною водою на випадок надважкої зими.