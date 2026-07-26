Запаска исчезла из багажников новых авто: что заставило производителей отказаться от нее

На это есть две практические причины

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Владельцы новых автомобилей могли заметить необычное изменение – во многих моделях в багажнике больше нет запасного колеса. Вместо него производители часто кладут набор для ремонта шин с компрессором и герметиком.

Эксперты объясняют, что такое решение связано с несколькими причинами. Детальнее об этом написали в Dnevno.

Одна из главных — желание компаний снизить затраты на производство. Отказ от запаски, диска и домкрата позволяет сэкономить средства, а тем, кому нужно полноценное колесо, часто предлагают приобрести отдельно как дополнительную опцию.

Еще один немаловажный фактор – снижение веса автомобиля. Запасное колесо вместе с требуемым оборудованием может весить около 27 килограммов. Для производителей даже такая небольшая разница имеет значение, ведь меньшая масса помогает снизить расход топлива и уровень выбросов CO₂.

Запасное колесо в машине. Фото: РБК-Украина

Особенно это актуально для электромобилей и гибридных моделей. В таких авто каждый килограмм влияет на эффективность, а место под запаску часто используют для установки аккумуляторов или другого оборудования.

Вместо запасного колеса водителям обычно предлагают специальный комплект для быстрого ремонта прокола. Однако он подходит только для небольших повреждений. Если шина сильно изрезана или повреждена, такой способ уже не поможет – придется обращаться за помощью или иметь другое решение.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о наклейке, которую в 2000-х годах можно было увидеть чуть ли не на каждом автомобиле.