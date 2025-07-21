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Дивний пам’ятник на двох із батьком: як виглядає могила Задорнова, котрий був улюбленцем Путіна

Автор
Галина Струс
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Автор
Задорнов помер у 2017 році на 70-му році життя
Задорнов помер у 2017 році на 70-му році життя. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня, 21 липня, народився російський сатирик та улюбленець Путіна Михайло Задорнов

Михайло Задорнов — радянський і російський письменник, драматург, сатирик та комік. Він запам’ятався на всьому пострадянському просторі своїм висміюванням Заходу та "тупих американців" і був улюбленцем Путіна, ставши частиною його пропаганди. Цього дня, 21 липня, Задорнов народився, а помер 10 листопада 2017 року.

"Телеграф" розповість, де поховано російського сатирика Михайла Задорнова, який підтримував Путіна та його агресію в Україні.

Задорнов — підтримка Путіна і ненависть до України

Михайло Задорнов народився 21 липня 1948 року в латвійській Юрмалі. Кар'єру побудував у Радянському союзі і продовжив у путінській Росії. Його знали далеко за межами РФ і він був одним із інструментів російської пропаганди, яка волає про "загниваючий Захід".

Михайло Задорнов
Михайло Задорнов — російський сатирик та письменник

Задорнов був улюбленцем Путіна, він багато писав про нього і "жартував", утверджуючи в головах росіян ідею про вічне правління диктатора. У 2014 році сатирик підтримав анексію Криму, а також підписав листа президенту Росії Путіну на підтримку цієї анексії.

Михайло Задорнов
Михайло Задорнов із дружиною

А ще Михайло Задорнов ненавидів Україну та українців, і це чітко відображалось у його сатиричній творчості. Він написав чимало українофобних жартів, що їх читав для росіян зі сцени. У своїх виступах сатирик висміював Євромайдан та називав українців "єврохохлами". Тож новина про смерть Задорнова викликала в Україні відповідну злорадну реакцію.

Михайло Задорнов

Могила Задорнова – як вона виглядає?

Наприкінці 2016 року стало відомо, що у Михайла Задорнова діагностували пухлину головного мозку. Через рік хвороба забрала його життя – сатирик помер 10 листопада 2017 року на 70-му році життя. Свої співчуття щодо смерті Задорнова висловив особисто Путін, з яким вони були близькі. 12 листопада з артистом по-тихому попрощалися в Москві, а от поховали його в Юрмалі, де він народився.

Похорон Михайла Задорнова
Похорон Михайла Задорнова

Могила Михайла Задорнова розташована на кладовищі Яундубулти, поряд із могилою батька та іншими родичами. Згодом на могилі встановили один на двох із батьком пам’ятник у вигляді розкритої книги. На гранітних сторінках цієї книги вказані імена та дати життя і смерті Задорнових. На фотографіях, які є в мережі, могила сатирика, виглядає доглянутою та облагородженою.

Могила Михайла Задорнова
Могила Михайла Задорнова
Могила Михайла Задорнова
Могила Михайла Задорнова
Могила Михайла Задорнова
Могила Михайла Задорнова

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер легендарний український композитор Ігор Поклад. Під його музику мурашки були у всіх.

Теги:
#Юрмала #Володимир Путін #Могила #Михайло Задорнов