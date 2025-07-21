Дивний пам’ятник на двох із батьком: як виглядає могила Задорнова, котрий був улюбленцем Путіна

Цього дня, 21 липня, народився російський сатирик та улюбленець Путіна Михайло Задорнов

Михайло Задорнов — радянський і російський письменник, драматург, сатирик та комік. Він запам’ятався на всьому пострадянському просторі своїм висміюванням Заходу та "тупих американців" і був улюбленцем Путіна, ставши частиною його пропаганди. Цього дня, 21 липня, Задорнов народився, а помер 10 листопада 2017 року.

"Телеграф" розповість, де поховано російського сатирика Михайла Задорнова, який підтримував Путіна та його агресію в Україні.

Задорнов — підтримка Путіна і ненависть до України

Михайло Задорнов народився 21 липня 1948 року в латвійській Юрмалі. Кар'єру побудував у Радянському союзі і продовжив у путінській Росії. Його знали далеко за межами РФ і він був одним із інструментів російської пропаганди, яка волає про "загниваючий Захід".

Михайло Задорнов — російський сатирик та письменник

Задорнов був улюбленцем Путіна, він багато писав про нього і "жартував", утверджуючи в головах росіян ідею про вічне правління диктатора. У 2014 році сатирик підтримав анексію Криму, а також підписав листа президенту Росії Путіну на підтримку цієї анексії.

Михайло Задорнов із дружиною

А ще Михайло Задорнов ненавидів Україну та українців, і це чітко відображалось у його сатиричній творчості. Він написав чимало українофобних жартів, що їх читав для росіян зі сцени. У своїх виступах сатирик висміював Євромайдан та називав українців "єврохохлами". Тож новина про смерть Задорнова викликала в Україні відповідну злорадну реакцію.

Могила Задорнова – як вона виглядає?

Наприкінці 2016 року стало відомо, що у Михайла Задорнова діагностували пухлину головного мозку. Через рік хвороба забрала його життя – сатирик помер 10 листопада 2017 року на 70-му році життя. Свої співчуття щодо смерті Задорнова висловив особисто Путін, з яким вони були близькі. 12 листопада з артистом по-тихому попрощалися в Москві, а от поховали його в Юрмалі, де він народився.

Похорон Михайла Задорнова

Могила Михайла Задорнова розташована на кладовищі Яундубулти, поряд із могилою батька та іншими родичами. Згодом на могилі встановили один на двох із батьком пам’ятник у вигляді розкритої книги. На гранітних сторінках цієї книги вказані імена та дати життя і смерті Задорнових. На фотографіях, які є в мережі, могила сатирика, виглядає доглянутою та облагородженою.

Могила Михайла Задорнова

Могила Михайла Задорнова

Могила Михайла Задорнова

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер легендарний український композитор Ігор Поклад. Під його музику мурашки були у всіх.