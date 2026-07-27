QR-коды и непонятные цифры: нужно ли покупателям внимательно читать мелкий шрифт на ценниках "АТБ"

Большинство покупателей их не замечают

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Покупатели в АТБ часто обращают внимание не только на цену товара, но и на небольшие значки, надписи или символы, которые можно увидеть на ценниках. Для многих эти обозначения остаются непонятными, но на самом деле они имеют практическое предназначение.

"Телеграф" спросил у ChatGPT, что означают эти метки и зачем они нужны. Также узнали, важны ли они для покупателей.

Что означают маленькие значки на ценниках в "АТБ" и нужно ли обращать на них внимание

Некоторые символы предназначены именно для покупателей. К примеру, надпись "Промо" значит, что продукт участвует в акции, а отметка "Новинка" сообщает о появлении нового товара на полках магазина. QR-код может вести на дополнительную информацию о товаре, акциях или специальных предложениях в приложении.

Остальные отметки нужны не покупателям, а работникам магазина. Это могут быть разные цифры, коды или символы. С их помощью сотрудники быстрее находят информацию о товаре, контролируют остатки на складе, правильно расставляют продукцию и работают с кассовой системой.

Также на некоторых ценниках можно увидеть отметку " UA ". Она может указывать на участие товара или производителя в программах, акциях или специальных предложениях.

Что означают некоторые отметки на ценнике в "АТБ". Фото: Телеграф, сгенерированный ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем на самом деле в "АТБ" вызывают охрану для отмены чека.