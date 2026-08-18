Упіймали і ледве втримали: рибалки витягнули із води неймовірний трофей (фото)

Чоловіки витягнули з водойми улов, який не щодня побачиш

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На Рівненщині рибалки впіймали білого амура вагою 10 кілограмів 500 грамів. Трофейна риба клюнула у водоймі поблизу села Городище, що розташоване на території колишнього Корецького району.

Фото улову опублікували в одній з соцмереж.

Чоловік виловив білого амура. Фото: rivne_1283/Telegram

Риба важила більше 10 кг. Фото: rivne_1283/Telegram

Що це за риба і як вона виглядає

Білий амур — велика прісноводна риба з родини коропових. Її природним ареалом вважають водойми Східної Азії, однак вид давно поширився і в інших країнах, зокрема в Україні.

Білий амур

Рибу часто спеціально запускають у ставки та інші водойми. Причина проста: амур переважно живиться водною рослинністю, тому його використовують, зокрема, для біологічного очищення водойм від надмірної кількості рослин.

Зовні білого амура можна впізнати за кількома характерними рисами:

витягнутим, майже циліндричним тілом;

великою та щільною лускою;

темнішою спиною та сіруватими, зеленуватими або золотистими боками;

відносно великою головою;

ротом у передній частині голови;

відсутністю вусиків, які є, наприклад, у коропа.

Як виглядає білий амур. Інфографіка ШІ "Телеграф"

До яких розмірів виростає

Розміри білого амура залежать від віку, кормової бази та умов, у яких він живе.

У середньому дорослі особини можуть сягати 60–100 сантиметрів завдовжки та важити від кількох до 15–20 кілограмів.

Втім, за сприятливих умов амур здатний виростати значно більшим. Окремі особини можуть перевищувати 1 метр завдовжки та важити понад 30 кілограмів.

Чому великого амура непросто впіймати

Білий амур — сильна та обережна риба. Особливо це стосується великих особин, які вже не так активно реагують на приманку.

На успіх риболовлі можуть впливати одразу кілька факторів:

температура води;

пора року;

погодні умови;

кількість природного корму у водоймі;

правильно підібрана наживка та підгодовування.

Навіть після клювання риболовля фактично не закінчується. Велика риба може активно чинити опір, тому її ще потрібно правильно вивести, не давши зійти з гачка.

Де в Україні можна зустріти білого амура

В Україні білого амура можна побачити переважно у водоймах, куди його спеціально вселяли. Це ставки, озера, водосховища та рибогосподарські водойми.

За сприятливих умов риба може швидко набирати вагу, однак для того, щоб вирости до справді великих розмірів, амурові потрібні роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка пояснив, чому в серпні немає клювання і коли чекати жор.