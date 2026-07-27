Картопля більше не розварюватиметься: додайте у воду цей простий інгредієнт

Кулінарний секрет, який варто запам’ятати

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Багато хто стикається з однією й тією ж проблемою на кухні — картопля після варіння стає м’якою і буквально розсипається. Але є простий спосіб зберегти її форму, про який знають не всі.

Для цього достатньо додати у воду під час приготування трохи звичайного оцту — продукт, який є майже на кожній кухні. Про цей лайфхак написали в Dnevno.

Кухарі пояснюють, що оцет допомагає зміцнити верхній шар картоплі. Завдяки цьому шматочки краще зберігають форму, не розвалюються під час перемішування і залишаються більш пружними після приготування.

Щоб скористатися цим способом, потрібно додати приблизно одну столову ложку оцту у велику каструлю води перед варінням картоплі. Підійде звичайний столовий, яблучний або білий винний оцет. Його кількість не варто збільшувати, адже невеликої порції достатньо для потрібного ефекту і вона не змінить смак готової страви.

Щоб картопля після варіння залишалася цілою і не розпадалася, достатньо додати у воду під час приготування одну ложку оцту. Фото: Телеграф

Також важливо не переварювати картоплю. Краще перевіряти її виделкою ближче до кінця приготування: якщо вона легко входить у середину, картоплю вже можна знімати з вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що додати до яєць у каструлю, щоб вони ніколи не тріскалися у воді.