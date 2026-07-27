Картофель больше не будет развариваться: добавьте в воду этот простой ингредиент

Кулинарный секрет, который следует запомнить

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Многие сталкиваются с одной и той же проблемой на кухне — картофель после варки становится мягким и буквально рассыпается. Но есть простой способ сохранить его форму, о котором знают немногие.

Для этого достаточно добавить в воду во время приготовления немного обычного уксуса – продукт, который есть почти на каждой кухне. Об этом лайфхаке написали в Dnevno.

Повара объясняют, что уксус помогает укрепить верхний слой картофеля. Благодаря этому кусочки лучше сохраняют форму, не разваливаются при перемешивании и остаются более упругими после приготовления.

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно добавить примерно одну столовую ложку уксуса в большую кастрюлю воды перед варкой картофеля. Подойдет обычный столовый, яблочный или белый уксус. Не стоит увеличивать его количество, ведь небольшой порции достаточно для достижения нужного эффекта, и она не изменит вкус готового блюда.

Чтобы картофель после варки оставался целым и не распадался, достаточно добавить в воду во время приготовления одну ложку уксуса. Фото: Телеграф

Также важно не переваривать картошку. Лучше проверять ее вилкой ближе к концу приготовления: если она легко входит внутрь, картофель уже можно снимать с огня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что добавить к яйцам в кастрюлю, чтобы они никогда не трескались в воде.