Один крок перед смаженням — і картопля вийде хрусткою та золотистою: що потрібно зробити

Здавалося б, посмажити картоплю — одна з найпростіших кулінарних справ.

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Нарізати, кинути на сковороду, додати олію — і за кілька хвилин вечеря готова. Та на практиці результат далеко не завжди виправдовує очікування: замість рум'яних скибочок із хрусткою скоринкою можна отримати м'яку, вологу картоплю, яка більше нагадує тушковану.

Досвідчені кулінари знають простий прийом, який допомагає цього уникнути. Перед тим як відправити картоплю на сковороду, її варто ненадовго обшпарити окропом. Такий попередній етап дає змогу частково підготувати овоч до смаження, а за правильного подальшого приготування — отримати бажаний контраст: апетитну золотисту скоринку зовні та ніжну, м'яку серединку. Про це йдеться на порталі "washingtonpost".

Секрет хорошої смаженої картоплі значною мірою полягає у контролі вологи та крохмалю на її поверхні. Якщо покласти на сковороду надто вологі скибочки, вони почнуть не стільки смажитися, скільки тушкуватися у власному соку. Через це картопля довше готується, може злипатися і не набуває тієї самої рум'яної скоринки, заради якої ми й беремося за сковороду.

Щоб виправити ситуацію, картоплю потрібно нарізати приблизно однаковими шматочками та на короткий час опустити в киплячу воду. Достатньо буквально 1–2 хвилин — завдання полягає не в тому, щоб повністю зварити овоч, а в тому, щоб злегка обробити його перед обсмажуванням. Після цього скибочки необхідно дістати та дуже добре обсушити паперовими рушниками. Саме цей етап не варто пропускати: чим менше зайвої вологи залишиться на поверхні, тим кращі умови будуть для утворення рум'яної скоринки.

Далі картоплю можна викладати на добре розігріту сковороду з олією. Важливо не намагатися посмажити одразу величезну порцію: якщо скибочкам буде тісно, температура швидко впаде, вони почнуть виділяти сік і замість смаження знову перейдуть у режим тушкування. Краще готувати картоплю порціями, розподіляючи її по сковороді в один шар.

Ще одна деталь — температура. Надто сильний вогонь може швидко підрум'янити поверхню, залишивши середину недостатньо готовою. Помірний нагрів дає змогу картоплі рівномірно просмажитися та поступово стати золотистою. За бажанням для більш насиченого смаку можна використовувати поєднання рослинної та вершкової олії, але вершкову краще додавати ближче до кінця приготування, щоб вона не підгоріла.

Отже, якщо звичайна смажена картопля у вас часто виходить м'якою або недостатньо рум'яною, спробуйте змінити лише один етап у звичному процесі. Коротке обшпарювання окропом, ретельне обсушування та правильне смаження невеликими порціями допоможуть отримати саме ту картоплю, яку хочеться бачити на тарілці: золотисту, ароматну, з апетитною скоринкою та ніжною серединкою.