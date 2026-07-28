Розкіш за майже мільйон: який годинник Еліна Світоліна носить на руці (фото)

Тенісистка засвітила новенький Rolex, якому немає й року

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Українська тенісистка Еліна Світоліна похизувалася розкішним аксесуаром на зап'ясті. Спортсменка обрала нову модель легендарного швейцарського бренду Rolex, вартість якої становить близько 17 тисяч євро — це понад 870 тисяч гривень.

Кілька днів тому Еліна поділилася фото, на якому можна розгледіти Rolex Land-Dweller. Як зазначає автор блогу cats_and_watches, ця модель є однією з найсвіжіших у лінійці бренду. Її представили у 2025 році, і вона стала першою повністю новою колекцією Rolex за понад десятиліття — від 2012 року.

Land-Dweller вирізняється незвичним для Rolex дизайном. Годинник отримав інтегрований браслет, що нагадує культові моделі Patek Philippe Nautilus та Audemars Piguet Royal Oak, а також циферблат із характерною текстурою у вигляді медових сот. Втім, головна особливість новинки прихована всередині. Rolex Land-Dweller оснащений абсолютно новим калібром 7135, роботу якого можна побачити крізь прозору задню кришку. Для Rolex це досить нестандартне рішення.

Новий механізм захищений 16 патентами та працює на високій частоті 5 Гц, завдяки чому секундна стрілка рухається надзвичайно плавно. А інноваційний спуск забезпечує високу точність ходу — механізм здатен вимірювати час із точністю до 1/10 секунди. У підсумку Land-Dweller — це тонкий, завтовшки лише 9,7 мм, спортивний годинник на інтегрованому браслеті. І, схоже, така стильна та технологічна новинка чудово пасує нашій зірці.

Раніше у мережі помітили на руці чоловіка Олі Полякової рідкісну модель від легендарного бренду. Також любить люксові годинники скандальна блогерка Алхім.