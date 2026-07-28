"Шахеди" можуть стати справжнім кошмаром для Львова і не тільки: названо умову

Наразі система онлайн-керування має обмежену дальність, але ситуація може змінитися

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Те, що ретранслятори у Білорусі наразі не увімкнені, не дозволяє російським дронам-камікадзе "Шахед"/"Герань" долітати до заходу України. Якщо їх увімкнути — до Львівщини, Волині та інших областей долетять керовані ударні дрони з новою тактикою ворога.

Про це заявив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі національного телемарафону. Він пояснив, що наразі система онлайн керування росіян працює на обмеженій дальності від кордону та лінії фронту — вона показана на карті. Якщо ретранслятори будуть працювати, червона зона розшириться біля Білорусі.

Карта зони покриття онлайн-керування росіян, продемонстрована в телемарафоні "Єдині новини"/ Скриншот

Ба більше, російські керовані дрони наразі використовують нову тактику, аби обійти українські засоби радіоелектронної боротьби. Як розповів Флеш, "Шахеди" мають потужні камери з можливістю захоплення цілі.

"Шахед" з дистанції 3 кілометри, пілот бачить своїми очима локомотив, він включає квадрат захоплення, шахед далі автоматично контролює політ і атакує локомотив", — пояснив принцип роботи радник. За його словами, росіяни розуміють, що масовані атаки малоефективні та стараються атакувати важливі цілі за новою тактикою.

Що відомо про ретранслятори в Білорусі

Росія для коригування ударів по Україні використовувала ретранслятори, встановлені в Білорусі. 19 червня президент Володимир Зеленський виставив Олександру Лукашенку публічний ультиматум. "Тижня вистачить на те, щоб її зняти, вимкнути? Інакше це зробимо ми", — пояснив наслідки український президент. Після цього Мінськ припинив роботу російського обладнання — з 22 червня відповідні станції та ретранслятори на білоруській території не працюють. Водночас Лукашенко одразу наголосив, що Білорусь не хоче бути втягнута у війну. Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що вони не демонтовані, а один навіть намагались включити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна посилює тиск на режим Олександра Лукашенка, щоб обмежити допомогу Білорусі Росії у війні — зокрема використання її території для дронів, військової логістики та можливих нових наступів. Експерти пояснюють, що Київ прагне діяти з позиції сили, аби зменшити загрозу з півночі і не тільки.