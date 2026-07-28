"Шахеди" можуть стати справжнім кошмаром для Львова і не тільки: названо умову
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Наразі система онлайн-керування має обмежену дальність, але ситуація може змінитися
Те, що ретранслятори у Білорусі наразі не увімкнені, не дозволяє російським дронам-камікадзе "Шахед"/"Герань" долітати до заходу України. Якщо їх увімкнути — до Львівщини, Волині та інших областей долетять керовані ударні дрони з новою тактикою ворога.
Про це заявив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі національного телемарафону. Він пояснив, що наразі система онлайн керування росіян працює на обмеженій дальності від кордону та лінії фронту — вона показана на карті. Якщо ретранслятори будуть працювати, червона зона розшириться біля Білорусі.
Ба більше, російські керовані дрони наразі використовують нову тактику, аби обійти українські засоби радіоелектронної боротьби. Як розповів Флеш, "Шахеди" мають потужні камери з можливістю захоплення цілі.
"Шахед" з дистанції 3 кілометри, пілот бачить своїми очима локомотив, він включає квадрат захоплення, шахед далі автоматично контролює політ і атакує локомотив", — пояснив принцип роботи радник. За його словами, росіяни розуміють, що масовані атаки малоефективні та стараються атакувати важливі цілі за новою тактикою.
Що відомо про ретранслятори в Білорусі
Росія для коригування ударів по Україні використовувала ретранслятори, встановлені в Білорусі. 19 червня президент Володимир Зеленський виставив Олександру Лукашенку публічний ультиматум. "Тижня вистачить на те, щоб її зняти, вимкнути? Інакше це зробимо ми", — пояснив наслідки український президент. Після цього Мінськ припинив роботу російського обладнання — з 22 червня відповідні станції та ретранслятори на білоруській території не працюють. Водночас Лукашенко одразу наголосив, що Білорусь не хоче бути втягнута у війну. Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що вони не демонтовані, а один навіть намагались включити.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна посилює тиск на режим Олександра Лукашенка, щоб обмежити допомогу Білорусі Росії у війні — зокрема використання її території для дронів, військової логістики та можливих нових наступів. Експерти пояснюють, що Київ прагне діяти з позиції сили, аби зменшити загрозу з півночі і не тільки.