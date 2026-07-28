Світло і тепло буде, але... Чого не вистачає пунктам незламності перед зимою (документ)

У разі блекаутів відвідувачі можуть зіткнутися з проблемою

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Пункти незламності можуть знову стати критично важливими вже цієї зими у разі нових масованих атак на енергосистему. Та частина з них наразі не готова на 100% — майже дві сотні пунктів незламності, які перебувають на балансі ДСНС, досі потребують доукомплектування.

Як свідчить відповідь Державної служби з надзвичайних ситуацій на запит "Телеграфа", серед пунктів незламності ДСНС лише 306 повністю відповідають встановленим вимогам щодо оснащення. Ще 187 пунктів потребують доукомплектування, причому у 184 випадках йдеться про відсутність терміналів супутникового зв'язку Starlink. Лише три пункти потребують додаткових засобів автономного опалення.

Відповідь ДСНС на запит "Телеграфа" про пункти незламності

Тож, якщо ситуація не зміниться, у разі тривалих відключень електроенергії, ті, хто знайде прихисток в деяких пунктах незламності ДСНС, зможуть зігрітись, зарядити телефони, однак можуть відчувати перебої зі стабільним зв'язком та інтернетом.

Робота пункту незламності ДСНС в Києві взимку 2026/ ДСНС

Водночас у ДСНС запевняють — їхні пункти забезпечені достатнім резервом пального для роботи автономних джерел живлення.

Намет ДСНС біля багатоповерхівки, січень 2026/ ДСНС

В пункті незламності можна не тільки зігрітись /ДСНС

Варто нагадати, що пункти незламності ДСНС — це частина загальноукраїнської мережі. На балансі рятувальників — на 20 липня 646 діючих, два з яких мобільні. "В режимі готовності до відкриття перебуває 491 пункт незламності (124 стаціонарних – на базі об’єктів ДСНС, 317 мобільних – на базі наметів, 50 мобільних – на базі транспортних засобів)", — йдеться у відповіді.

Інші пункти незламності забезпечують міські військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Укрзалізниця тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі серйозного удару по ТЕЦ, що забезпечують Київ, чверть столиці може залишитися без опалення. Міні-ТЕЦ та альтернативні джерела енергії наразі не здатні повністю компенсувати.