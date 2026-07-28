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Світло і тепло буде, але... Чого не вистачає пунктам незламності перед зимою (документ)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публікації
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Автор
Наметовий пункт незламності в Києві взимку 2026 Новина оновлена 28 липня 2026, 09:40
Наметовий пункт незламності в Києві взимку 2026. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У разі блекаутів відвідувачі можуть зіткнутися з проблемою

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Пункти незламності можуть знову стати критично важливими вже цієї зими у разі нових масованих атак на енергосистему. Та частина з них наразі не готова на 100% — майже дві сотні пунктів незламності, які перебувають на балансі ДСНС, досі потребують доукомплектування.

Як свідчить відповідь Державної служби з надзвичайних ситуацій на запит "Телеграфа", серед пунктів незламності ДСНС лише 306 повністю відповідають встановленим вимогам щодо оснащення. Ще 187 пунктів потребують доукомплектування, причому у 184 випадках йдеться про відсутність терміналів супутникового зв'язку Starlink. Лише три пункти потребують додаткових засобів автономного опалення.

Відповідь ДСНС на запит Телеграфа про пункти незламності
Відповідь ДСНС на запит "Телеграфа" про пункти незламності

Тож, якщо ситуація не зміниться, у разі тривалих відключень електроенергії, ті, хто знайде прихисток в деяких пунктах незламності ДСНС, зможуть зігрітись, зарядити телефони, однак можуть відчувати перебої зі стабільним зв'язком та інтернетом.

Робота пункту незламності ДСНС в Києві взимку 2026
Робота пункту незламності ДСНС в Києві взимку 2026/ ДСНС

Водночас у ДСНС запевняють — їхні пункти забезпечені достатнім резервом пального для роботи автономних джерел живлення.

Намет ДСНС біля багатоповерхівки, січень 2026
Намет ДСНС біля багатоповерхівки, січень 2026/ ДСНС
Пункт незламності ДСНС в Києві в січні 2026, люди заряджають телефони та працюють
В пункті незламності можна не тільки зігрітись /ДСНС

Варто нагадати, що пункти незламності ДСНС — це частина загальноукраїнської мережі. На балансі рятувальників — на 20 липня 646 діючих, два з яких мобільні. "В режимі готовності до відкриття перебуває 491 пункт незламності (124 стаціонарних – на базі об’єктів ДСНС, 317 мобільних – на базі наметів, 50 мобільних – на базі транспортних засобів)", — йдеться у відповіді.

Інші пункти незламності забезпечують міські військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Укрзалізниця тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі серйозного удару по ТЕЦ, що забезпечують Київ, чверть столиці може залишитися без опалення. Міні-ТЕЦ та альтернативні джерела енергії наразі не здатні повністю компенсувати.

Теги:
#ДСНС #Пункт незламності