Один шаг перед жаркой — и картофель получится хрустящим и золотистым: что нужно сделать

Казалось бы, пожарить картошку – одно из самых простых кулинарных дел.

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Нарезать, выложить на сковороду, добавить масло — и через несколько минут ужин готов. Но на практике результат далеко не всегда оправдывает ожидания: вместо румяных ломтиков с хрустящей корочкой можно получить мягкий, влажный картофель, больше напоминающий тушеный.

Опытные кулинары знают простой прием, помогающий этого избежать. Перед тем как отправить картофель на сковороду, его следует ненадолго ошпарить кипятком. Такой предварительный этап позволяет частично подготовить овощ к жарке, а при правильном последующем приготовлении получить желаемый контраст: аппетитную золотистую корочку снаружи и нежную, мягкую серединку. Об этом говорится на портале "Washingtonpost".

Секрет хорошего жареного картофеля в значительной степени заключается в контроле влаги и крахмала на ее поверхности. Если положить на сковороду слишком влажные ломтики, они начнут не столько жариться, сколько тушиться в собственном соке. Поэтому картофель дольше готовится, может слипаться и не приобретает ту самую румяную корку, ради которой мы и беремся за сковороду.

Чтобы исправить ситуацию, картофель нужно нарезать примерно одинаковыми кусочками и на короткое время опустить в кипящую воду. Достаточно буквально 1–2 минуты — задача состоит не в том, чтобы полностью сварить овощ, а в том, чтобы слегка обработать его перед обжариванием. После этого ломтики необходимо достать и хорошо обсушить бумажными полотенцами. Именно этот этап не следует пропускать: чем меньше лишней влаги останется на поверхности, тем лучше условия будут для образования румяной корочки.

Далее картофель можно выкладывать на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Важно не пытаться пожарить сразу огромную порцию: если ломтикам будет тесно, температура скоро упадет, они начнут выделять сок и вместо жарки снова перейдут в режим тушения. Лучше готовить картофель порциями, распределяя его по сковороде в один слой.

Еще одна деталь – температура. Слишком сильный огонь может быстро подрумянить поверхность, оставив середину недостаточно готовой. Умеренный нагрев позволяет картофелю равномерно прожариться и постепенно стать золотистым. По желанию для более насыщенного вкуса можно использовать сочетание растительного и сливочного масла, но сливочное лучше добавлять ближе к концу приготовления, чтобы оно не подгорело.

Итак, если обычный жареный картофель у вас часто получается мягким или недостаточно румяным, попробуйте изменить лишь один этап в привычном процессе. Быстрое ошпаривание кипятком, тщательная обсушка и правильная жарка небольшими порциями помогут получить именно тот картофель, который хочется видеть на тарелке: золотистый, ароматный, с аппетитной корочкой и нежной серединкой.