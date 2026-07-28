Службу до 60 років скасують? Чоловікам можуть надати нове право в Україні

Ініціатива стосується військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу

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В Україні пропонують змінити граничний вік перебування на військовій службі. За законодавством наразі це 60 років, проте Кабміну пропонують переглянути норму і знизити вік до 55 років.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів 27 липня. За словами автора про необхідність перегляду та зменшення норми свідчать "практичний досвід виконання бойових та спеціальних завдань". ​Станом на час написання матеріалу петиція зібрала 198 підписів із 25 тисяч необхідних.

На користь у петиції на сайті Кабінету Міністрів наводять кілька аргументів, зокрема:

вікові зміни та хронічні захворювання, які здебільшого мають чоловіки віком від 55 до 60 років. Це знижує витривалість у польових та бойових умовах,

загальна боєздатність та мобільність військових частин зросте при комплектуванні підрозділів особовим складом з урахуванням фізичних спроможностей

робота чоловіків 55-60 років часто висококваліфікована і потрібна країні в цивільному секторі економіки та на підприємствах критичної інфраструктури.

Відповідна петиція на сайті Кабміну/ Скриншот

Авторка Наталія Борсук наголошує — Кабмін просить розробити та внести на розгляд парламенту проєкт закону про зміни до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Головних пропозицій дві.

Передбачити у законопроєкті зменшення граничного віку перебування на військовій службі під час дії воєнного стану з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Встановити норму щодо права на звільнення з військової служби за власним бажанням для військовослужбовців, які під час дії воєнного стану досягли 55-річного віку.

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