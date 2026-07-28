Поліцейські замість обшуку поїхали у лікарню: 54-річний чоловік влаштував цілий бойовик на Буковині

До пошукової операції залучили дрони, поліція просить людей не наближатися до підозрюваного

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У Чернівецькій області поліція розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців та втік. Він поцілив у них із мисливської рушниці.

Інцидент стався вранці 28 липня близько 7:45 в селі Їжівці Чернівецького району. Після того, як чоловік вистрілив, він втік в бік лісового масиву. Відомо, що нападник може бути озброєний.

Поліція оприлюднила прикмети та фото розшукуваного. Це Міглей Валерій Миколайович, вік — 54 роки. Чоловік середнього зросту, середньої тілобудови, був одягнений у чорну футболку та темне взуття. "Закликаємо громадян не намагатися самостійно затримати розшукуваного, оскільки він може бути озброєний", — наголошують у поліції.

Фото розшукуваного чоловіка, опубліковане Нацполіцією/ Національна поліція України

Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного негайно повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції за номером 066-511-13-49.

Міглей Валерій Миколайович - основні прикмети/ Колаж "Телеграфу"

Що сталось в Їжівцях та що з постраждалими

Поліцейські приїхали до місця проживання чоловіка, аби проводити санкціоновані слідчі дії. Кримінальне провадження, в межах якого приїхали до місцевого мешканця — ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Внаслідок пострілів постраждали двоє поліцейських. Один з них отримав поранення в грудну клітину, інший — в ліву руку та ногу. Обидва госпіталізовані, їм надається медична допомога. Прокуратура області починає досудове розслідування за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Пошукова операція триває /Національна поліція України

Наразі тривають слідчі та оперативно-розшукові дії. Стрільця шукають, в тому числі і з залученням дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Волинській області засудили чоловіка за стрілянину по сусідському будинку та поліції. Йому призначили покарання — чотири роки позбавлення волі.