Цей "секретний" трюк збереже вам гроші на касі в "АТБ": що робити, якщо ціна відрізняється від цінника

Причини, які часто озвучують касири, не є виправданням

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Часом вартість товару на касі в "АТБ" може відрізнятись від тієї, що вказана на ціннику. Однак переплат можна уникнути, використовуючи простий алгоритм дій.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на дані Держспоживслужби. Варто зазначити, що розбіжність цін може статися з різних причин. Зокрема, продавці часто посилаються на:

"завислу базу";

нову партію;

і т.д

Однак усі ці причини, згідно із законодавством, не є виправданням. Як пояснила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, відповідно до статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", покупець має право отримати чітку, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар до моменту його придбання.

Як діяти, якщо ціна на касі відрізняється від цінника:

сфотографувати цінник (важливо, щоб було видно назву товару, штрих-код та зазначену ціну);

зберегти фіскальний чек;

звернутися до адміністрації магазину. Покупець може вимагати продати товар за ціною, вказаною на ціннику, або повернути різницю, якщо оплату вже було здійснено .

. подати скаргу до контролюючих органів. Якщо адміністрація магазину відмовляється вирішувати ситуацію, покупець має право звернутися до Держпродспоживслужби України чи її територіальних органів. До звернення необхідно додати фото цінника та чек.

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