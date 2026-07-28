Воюють у небі, на морі й на землі: як українські дрони перевершили американські та підкорюють світ

Від морських апаратів до наземних роботів — Україна охоплює всі ключові напрямки

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Сполучені Штати наразі суттєво поступаються Україні за масштабами виробництва бойових безпілотників. У Пентагоні відкрито визнають, що американська промисловість лише формує власну виробничу базу, тоді як Україна вже випускає мільйони дронів на рік. Наразі плани — випускати 20 мільйонів дронів.

Як повідомляє Reuters, Міністерство оборони США планує спрямувати 75 млрд доларів на розвиток безпілотних систем та засобів боротьби з ними. Проте навіть такі інвестиції поки не дозволяють Вашингтону наблизитися до українських обсягів виробництва. Україна у 2026 році планує виготовити від 6 до 7 мільйонів малих ударних FPV-дронів. Водночас американська програма вартістю 1,1 млрд доларів передбачає закупівлю менш ніж 200 тисяч безпілотників до лютого наступного року. Та не тільки FPV сильна Україна.

Які типи дронів виробляються в Україні

FPV-дрони лишаються одними із найбільш масових/ Фото: Генштаб

За кілька років Україна створила одну з найбільших у світі екосистем виробництва безпілотників. Вони літають в небі, ходять по воді та їздять по землі. Задача дронів — розвідка, удари, евакуація та багато інших.

Україна виробляє FPV-дрони як камікадзе, так і багаторазові для ураження живої сили та техніки на передовій, розвідувальні безпілотники для коригування вогню та спостереження, ударні дрони середньої та великої дальності для цілей за межами поля бою, дрони перехоплювачі для знищення ворожих дронів у повітрі, ударні надводні дрони та наземні роботизовані системи. Останні можна використовувати для логістики, евакуації пораненених, мінування тощо. Одна з ідей — аби воювали роботи, а не люди.

Українські далекобійні санкції

Окремим напрямком розвитку стали морські безпілотники, які вже неодноразово використовувалися для ударів по російських кораблях та об'єктах у Чорному морі, а також дрони, здатні пролетіти тисячі кілометрів вглиб Росії. Ще в квітні 2026 Міноборони звітувало про збільшення з 2022 року дальності Deep Strike у понад 2,5 раза — до відстані у близько 1750 кілометрів.

Вже за кілька місяців, у липні українські дрони подолали майже 3000 кілометрів і завдали удару по Омському нафтопереробному заводу — це була рекордна дальність польоту. Та це не крайня точка. Президент Володимир Зеленський анонсував, що у 2027 році Україна матиме дрони, які долатимуть 5-10 тисяч кілометрів, а до кінця 2026 — безпілотники, які зможуть долати 4000 км.

Що ж до middle strike операцій, то українські військові здійснюють близько 5000 ударів на місяць на відстань понад 20 км. Основна ціль — російська логістика.

Однією з найуспішніших операцій лишається "Павутина". Атака на чотири військові авіабази РФ (зокрема "Українка" в Амурській області за 6000 км від кордону), де було пошкоджено понад 40 літаків стратегічної авіації була зроблена за допомогою вантажівок у яких були сховані дрони.

Виробництво в Україні та за кордоном

Україна вийшла на виробництво 10 мільйонів безпілотників на рік. Близько 95% безпілотників у закупівлях для Сил оборони України виготовлені всередині країни. За попередні роки темпи зросли в десятки разів, покриваючи щоденну потребу фронту в сотнях тисяч FPV-апаратів.

Масштабувати показник можна до 20 мільйонів за наявності фінансування. На це потрібні не роки, а кілька місяців. Українські виробники вигідно відрізняються тим, що не тільки "клепають" дрони, а й застосовують сучасні підходи та впроваджують щось абсолютно нове, як от морські дрони.

Унікальні надводні платформи Magura вироблятимуться у США після того, як американська компанія ReconCraft та українська UFORCE підписали відповідну угоду. Також й інші українські виробники локалізують виробництво за океаном. Отримати українські безпілотні технології прагнуть багато країн, в тому числі і в Європі. Зокрема, був створений альянс EU–Ukraine Drone Alliance. В липні стало відомо, що до нього увійшли дев'ять українських і дев'ять європейських. Європа планує переймати досвід України, та забезпечувати виробничі потужності, фінансування та промислову базу для спільного розвитку нових оборонних технологій.

Експорт озброєння

НРК з кулметом/ "Азов"

Україна експортуватиме безпілотники до США у рамках ініціативи Drone Deal. Це потрібно для проведення військових випробувань — домовленість створює офіційний механізм для тестування у США українських повітряних, морських і наземних дронів. Станом на початок липня Україна вже уклала шість довгострокових угод у межах Drone Deal, а ще понад 20 держав готуються приєднатися до цієї моделі співпраці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ворог також не стоїть на місці в розвитку безпілотних технологій. Зокрема, "Шахеди" значно змінились із часу перший постачань з Ірану.