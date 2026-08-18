Викиньте йоржик для унітазу. Господині по всьому світу у захваті від нового рішення

Щітки для туалету з контейнером винайшли у далекому 1932 році, зараз їх витісняє новий тренд

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Йоржики для унітаза довгий час були єдиним рішенням для підтримки гігієни. Проте зараз їх витісняє значно більш зручна та безпечна альтернатива — системи для чищення унітазів з ручкою та одноразовими змінними губками.

Про це розповідає популярний американський портал про дім та побут House Digest. Коли в 1932 році було винайдено йоржик для унітаза, його вважали революційним інструментом для чищення туалету. Цей пристрій, що стоїть на підлозі поруч з унітазом, на довгі десятиліття оселився у будинках.

Чому туалетний йоржик краще викинути

Однак туалетний йоржик — дуже суперечлива та негігієнічна річ. Щетина перебуває в контейнері, створюючи вологе середовище, де можуть розмножуватися бактерії та цвіль. Крім того, при користуванні з йоржика може крапати на підлогу чи унітаз. Та й вигляд йоржика у контейнері не додає краси вашому туалету.

Чим замінити туалетний йоржик

Саме тому фахівці розробили інноваційну систему для чищення унітаза. Вона складається зі стильного контейнера для зберігання, ручки та одноразових змінних губок, які вже просочені чистячим та дезінфікуючим засобом.

Система для чищення унітаза зі змінними губками. Фото: amazon.com

Все, що потрібно зробити — взяти нову змінну губку, надіти її на ручку за допомогою спеціального кріплення. При контакті з водою в унітазі губка дає піну, що добре видаляє всі забруднення та дезінфікує унітаз. Після чищення її "відстібають" від ручки безконтактним способом — прямо у сміттєвий бак.

Можна купити всю систему чи змінні губки окремо. Фото: amazon.com

Оскільки частина, яка фактично торкається унітаза, одразу викидається, ручка залишається чистою та сухою. Її вкладають до контейнера з новими змінними блоками до наступного використання. Жодної вологи, запахів чи розмноження бактерій, а ваш унітаз завжди чистий.

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