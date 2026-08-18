Екснаречена Кличка перед смертю потребувала милиць: з’явилися тривожні кадри (відео)

Актриса насилу пересувалася

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В останні місяці життя Гейден Панеттьєрі відчувала проблеми зі здоров’ям і скаржилася на сильні болі у спині. Приблизно за місяць до смерті актрису помітили в аеропорту Лос-Анджелеса з милицями — вона ледве пересувалася і сильно спиралася на допоміжні засоби.

Кадри, опубліковані TMZ, були зняті в березні. Панеттьєрі розповіла фотографу, що у неї защемило нерв у попереку, але запевнила, що йде на поправку. Після розмови актриса повільно сіла в позашляховик, який чекав її.

Hayden Panettiere was seen using crutches months before her death.



🎥: LionsShareNews pic.twitter.com/MPrnWi6zHg — TMZ (@TMZ) August 17, 2026

Незабаром після зйомки цього відео Панеттьєрі вирушила до рекламного туру своїх мемуарів This Is Me: A Reckoning. За словами джерела з оточення актриси, протягом останнього року вона регулярно скаржилася на біль у спині.

Деталі смерті Гейден Панеттьєрі

Актриса померла в неділю, 16 серпня, у Грінвіллі (Південна Кароліна), всього за п’ять днів до свого 37-річчя. Після виклику 911 на місце прибули поліцейські, парамедики та пожежники. Медики намагалися реанімувати Панеттьєрі, у тому числі проводили серцево-легеневу реанімацію та інтубацію. О 14:32 було зафіксовано її смерть.

Наступного дня коронер округу Грінвілл Майк Елліс повідомив, що під час розтину в актриси не виявили видимих травм або пошкоджень, передає видання Hawaii News Now. При цьому остаточної причини та обставин смерті поки не встановлено — для цього будуть потрібні додаткові дослідження. У квартирі Панеттьєрі також виявили препарат для екстреної допомоги під час передозування.

За словами сусіда, ніхто з мешканців не знав, що актриса проживала у цьому будинку. Панеттьєрі приїхала до Грінвілла з Лос-Анджелеса всього за добу до смерті разом із бойфрендом Браяном Хікерсоном. Поліція знаходилася біля будинку близько восьми годин.

Гейден Панеттьєрі і Браян Хікерсон. Фото: Getty Images

Мешканцям багатоквартирного будинку направили повідомлення, в якому повідомили, що подія не розглядається як злочин та загрози для навколишніх немає.

Нагадаємо, що Панеттьєрі здобула широку популярність завдяки серіалу "Герої" та фільмам франшизи "Крик". У минулому вона була у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком, з яким вона має дочку Кая-Євдокія.