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Краще, ніж в "панельках". Жителі яких радянських будинків довше будуть в теплі без опалення

Автор
Олена Руденко
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Автор
Будинки, зведені за часів СРСР мають різні показники теплозбереження
Будинки, зведені за часів СРСР мають різні показники теплозбереження. Фото Колаж "Телеграф"

Очікується, що найближчий опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України

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П'ятиповерхові будинки радянської епохи з червоної цегли краще тримають тепло, ніж "панельки". Це актуально напередодні зими, яка, як очікується, буде дуже складною.

Детальніше про те, які багатоповерхівки тримають тепло найдовше, читайте у матеріалі "Телеграфа": 36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими

У порівнянні з панельними будинками, п'ятиповерхівки хрущовської епохи з червоної цегли мають кращі показники теплозбереження. Цей матеріал забезпечує природну теплоізоляцію.

П'ятиповерхівка з червоної цегли
П'ятиповерхівка з червоної цегли

"Цегляні "хрущовки" теплі, тому що цегла апріорі тримає тепло і потім віддає, навіть якщо немає опалення", — пояснила "Телеграфу" експерт у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно.

Такі будинки у Києві є на Воскресенці, Дарниці, Сирці, Нивках. Їх багато по всій Україні. Товщина стін у них становить близько 40 сантиметрів.

Цегла має природну здатність акумулювати тепло протягом дня і повільно віддавати його вночі. Однак довго без опалення цегляні будинки не витримають — максимум 2-3 доби, якщо стовпчики термометрів за вікном опустяться до -5 градусів.

Коли в СРСР масово будували "хрущовки" з червоної цегли

З 1957 року в СРСР почалося зведення максимально дешевого житла. Окрім "панельок" у містах, де не було власних домобудівних комбінатів, будинки масово зводили з цегли (найчастіше з силікатної білої, але також і з червоної). Такі п'ятиповерхівки активно будували з 1957 до кінця 1970-х років.

П'ятиповерхівка радянської епохи
Будинки могли обшивати плиткою

Вони мають низькі стелі (2,5 м), суміщені санвузли та прохідні кімнати. Ліфтів у таких п'ятиповерхівках немає. Інколи будинки з червоної цегли зверху вкривали плиткою.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких будинках неможливо буде жити без опалення взимку. Серед лідерів антирейтингу панельні п'ятиповерхові "хрущовки".

Теги:
#Зима #Будинки #Холод