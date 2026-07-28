Більше не "бабусин тренд": текстиль з минулого, який знову став головним хітом в інтер'єрі

Діставайте цей елемент текстилю з шаф

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Бавовняні покривала піке добре знайомі українцям. Ще кілька десятиліть тому вони були майже в кожному домі — ними застеляли ліжка, берегли "для гостей" або діставали на свята. Згодом такий текстиль почали вважати пережитком минулого, поступившись місцем сучасним пледам і пухким ковдрам у яскравих підковдрах.

Проте мода циклічна, і тепер покривала піке знову повертаються в інтер'єри вже не як "бабусина спадщина", а як стильний елемент оформлення спальні. Про це повідомляє іспанське видання Diez Minutos.

Їх часто готували як частину весільного посагу, а згодом передавали від покоління до покоління. Такі вироби цінували за натуральну тканину, довговічність і здатність зробити спальню більш охайною та затишною.

Покривало піке. Фото: Zara Home

Сьогодні цей стиль переживає нову хвилю популярності. Особливо актуальними вважаються легкі бавовняні покривала, які добре підходять для теплої пори року. Вони не перевантажують інтер'єр, але додають йому текстури та створюють відчуття класичного домашнього затишку.

Покривало піке. Фото: Zara Home

У нових колекціях бренди представляють кілька варіантів такого текстилю. Серед них — моделі з геометричним рельєфним візерунком, більш щільні покривала з фактурної бавовни, а також варіанти з жакардовими квітковими орнаментами, хвилястими краями та декоративними оборками.

Секрет популярності таких покривал полягає в універсальності. Вони однаково добре поєднуються як із сучасними мінімалістичними спальнями, так і з класичними інтер'єрами. Достатньо доповнити ліжко однотонною постільною білизною та кількома декоративними подушками, щоб отримати стильний вигляд без зайвих деталей.

Ще одна перевага — натуральна бавовна. Такий матеріал добре пропускає повітря, тому покривала комфортно використовувати навіть у спекотну погоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, який культовий аромат із "нульових" знову став трендом. Їх носили наші мами, а тепер скуповують усі.