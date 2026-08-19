Електрика для держави — мінус 150 млн: чому НАБУ та інші не бачать проблеми у дивних торгах

Що відбувається на українському ринку електроенергії

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Недавній скандал зі штучним укрупненням лотів на аукціонах "Енергоатому", що могло спричинити державі збитки порядку 50 млн грн , отримав продовження. Нові маніпуляції, у результаті яких "Енергоатом" та "Укргідроенерго" не змогли продати заплановані обсяги електрики за ринковою ціною, ймовірно, могли витягти з їхніх кишень ще 150 мільйонів. Та правоохоронці й органи контролю, схоже, уперто не бачать у цьому проблем.

Як і в першому випадку з укрупненням лотів, за свіжими "гойдалками" на енергоринку ймовірно можуть стояти структури, пов'язані з олігархом Рінатом Ахметовим. Чи не тому, часом, і регулятор НКРЕКП, і ОГП разом з НАБУ заявляють, що не бачать підстав розпочинати офіційні розслідування?

Як працює свіжа цінова гойдалка

Український ринок електроенергії чим далі, тим більше демонструє практично безмежні можливості для маніпуляцій з цінами та обсягами ресурсу на користь окремих гравців. Не встигли вщухнути кулуарні суперечки навколо попереднього липневого скандалу, коли штучне об'єднання дрібних лотів на аукціоні "Енергоатому" у гігантські пакети по 200 МВт збило ціну і просто відсікло від торгів незалежних постачальників, як на біржовому майданчику зафіксували чергову підозрілу аномалію, що знову загрожує державі багатомільйонними втратами.

Цього разу масштабні пертурбації розігралися навколо довгострокового аукціону, який відбувся 27 липня. Як пояснив голова профільного парламентського комітету Андрій Герус, напередодні цих торгів на ринку розіграли штучний сценарій: "великий приватний трейдер" умисно занизив обсяги закупівлі на головному державному майданчику — ринку на добу наперед (РДН), перевівши закупівлі на інші сегменти ринку.

Протягом усього періоду з 11 по 30 липня попит умисно збивався, через що українські ціни штучно тримали заниженими.

"Постачальники, які вже мали законтрактований товар і прив’язують ціну для споживачів до РДН, зазнали збитків і втратили оборотний капітал. До середи — останнього дня аукціонів — платоспроможних охочих йти на річні торги вже не залишилось. А з четверга той самий попит почав повертатися на РДН — і ціна почала стрімко зростати", — зазначив Андрій Герус.

Скриншот допису Андрія Геруса у Facebook

27 липня "Енергоатом" таки продав 1 300 МВт базового навантаження з поставкою на першу декаду серпня. Як повідомили журналісти видання "Наші гроші" з посиланням на Андрія Геруса, підсумкова середня ціна торгів зупинилася на скромній позначці 5 745 грн за МВт-год.

Як працює "гойдалка" на РДН. Інфографіка "Телеграфу"

Головний куш на цьому розпродажі, як зазначає видання "Наші гроші" з посиланням на Андрія Геруса, зірвав холдинг ДТЕК в особі компанії "Д.Трейдінг". Компанія одноосібно викупила потужний пакет у 243 МВт. Другим за масштабом покупцем виявилася фірма "Таргет Енерджі", що забрала 100 МВт ресурсу.

Але щойно дешева державна електрика була надійно законтрактована, штучна гребля на ринку впала.

Ось як цінові аномалії на аукціонах відображені на графіку, що відображає індекс РДН з кінця квітня по початок серпня 2026 року.

Графік вартості електроенергії на РДН. Джерело – "Наші гроші"

Уже 30 липня попит на РДН почав лавиноподібно повертатися, а ціни стрімко пішли вгору.

"30 липня відбулося повернення попиту на РДН, і ціна почала різко зростати, а вже на вівторок 4 серпня ціна склала 9 069 грн за МВт-год., тобто на 58% дорожче, аніж "Енергоатом" продав на аукціоні. Втрати "Енергоатому" на обсязі 243 МВт за перші десять днів серпня можуть складати понад 150 млн грн", — зазначається у публікації "Наших грошей".

Зауважимо, що хоча Андрій Герус у своїх публікаціях та листах прямо не називає головного бенефіціара згаданих "гойдалок" на енергетичному ринку, іменуючи його зазвичай "великим трейдером", що "контролює 65% попиту на РДН", мало для кого є секретом, про яку саме компанію йдеться.

Нагадаємо, в одній з попередніх публікацій "Телеграф" вже писав, що, за даними платформи VKURSI за минулий рік, одноосібним лідером серед трейдерів і постачальників з найбільшою часткою ринку була приватна компанія "Д.Трейдінг" з холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

За минулий рік "Д.Трейдінг" з ДТЕК Ріната Ахметова очолював Топ-10 трейдерів і постачальників електроенергії із прибутком в 5,9 млрд грн. В найближчого конкурента лише 1,3 млрд грн

Що відповіли відомства на запити видання

Як кажуть, один раз — випадковість. Два — збіг. Але третя за пів року "енергетична аномалія" за участі одного й того ж "великого трейдера" (згадаймо січневий "інсайдерський" скандал з прайс-кепами , після якого "Д.Трейдінгу" Ріната Ахметова довелося розірвати контракт і повернути "Енергоатому" 164 млн грн) – це вже дуже схоже на систему.

Після випадку з укрупненням лотів на аукціоні 13 липня, що могло спричинити шкоду державним енергокомпаніям у розмірі 50 млн грн, "Телеграф" вирішив звернутися до ключових контролюючих та правоохоронних органів країни. Ми прагнули дізнатися, чи не бачать вони у цій ситуації ознак умисних маніпуляцій та масштабного пограбування держави. Та виявилося, що реагувати на ці "гойдалки" ніхто не поспішає.

Перша відповідь надійшла від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Детективи офіційно повідомили редакції, що відомості про липневий обвал цін на торгах "Енергоатому" до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) взагалі не вносилися. У Бюро пояснили це тим, що за результатами аналізу інформації вони просто не виявили "достатніх даних", які б вказували на вчинення кримінального правопорушення та дозволили розпочати слідство.

Відповідь НАБУ на запит "Телеграфу"

Подібну процесуальну пасивність продемонстрували й в Офісі генерального прокурора. Там також офіційно констатували, що жодних кримінальних проваджень за цими фактами знайти не змогли. Втім, в ОГП повідомили, що запит було переадресовано до САП, можливо, у прокурорів-антикорупціонерів буде інша думка.

Відповідь ОГП на запит "Телеграфу". Стор. 1

Відповідь ОГП на запит "Телеграфу". Стор. 2

Проте найбільш глуху оборону зайняв національний регулятор — НКРЕКП, який за своїми прямими обов'язками мав першим забити на сполох. У комісії відповіли, що наразі проводять лише "попереднє дослідження" ситуації на ринку, яке триває без ухвалення будь-якого окремого рішення (читай – без початку розслідування).

При цьому дізнатися хоч якісь проміжні результати чи деталі аналізу неможливо — регулятор навідріз відмовився надавати будь-яку конкретику, надійно сховавшись від журналістів за режим "професійної таємниці".

Відповідь НКРЕКП на запит "Телеграфу". Стор. 1

Відповідь НКРЕКП на запит "Телеграфу". Стор. 2

Відповідь НКРЕКП на запит "Телеграфу". Стор. 3

Між іншим, свою позицію щодо ситуації раніше висловили і в компанії "Д.Трейдінг". У коментарі виданню "Наші гроші" представники холдингу ДТЕК звинувачення у маніпуляціях очікувано категорично відкинули. Там наголошують, що порівнювати ціну довгострокового річного контракту з короткостроковими спотовими піками на РДН під час літнього температурного максимуму є економічно некоректним.

А стрімкий зліт вартості електрики на початку серпня до 9 069 грн трейдер пояснює виключно об'єктивними чинниками — новою хвилею аномальної спеки в Україні та екстреним наданням аварійної допомоги Румунії та Угорщині, що спровокувало дефіцит і автоматично підняло ціну імпорту. Крім того, у компанії зазначають, що закуповують електроенергію виключно під реальні потреби власних клієнтів і технічно не здатні самотужки впливати на ціни ринку (хоча, нагадаємо, маніпуляція цим "власним" попитом і стала причиною ринкових аномалій).

У результаті складається парадоксальна, але дуже вигідна для приватного капіталу картина. Поки державні гіганти "Енергоатом" та "Укргідроенерго" через дивні ринкові гойдалки, ймовірно, втрачають сотні мільйонів гривень, правоохоронна та контролююча системи країни демонструють абсолютний параліч. Одні не бачать підстав для справ, інші займаються кабінетною переадресацією, а профільний регулятор, схоже, просто закриває очі на проблему, ховаючись за бюрократичні ширми.

Найбільше ж насторожує те, що в усіх цих випадках бенефіціаром дивних ринкових процесів, вірогідно, стає одна й та сама приватна структура відомого всім олігарха, яка завдяки своєму домінівному становищу роками системно впливає на весь український енергоринок.

Раніше це був скандальний "Роттердам+" з його штучними вугільними формулами. Потім — маніпуляції з додатковими угодами . Зараз інструментом отримання надприбутків став Ринок на добу наперед (РДН), де правила гри дозволяють за зачиненими дверима вимивати мільйони з кишень державних підприємств.

"Телеграф" продовжуватиме стежити за перебігом ситуації та найближчим часом має намір поспілкуватися з експертами ринку, аби дізнатися, як саме можна перекрити лазівки для подібних зловживань та чому національний регулятор умисно зволікає із впровадженням жорстких запобіжників проти хронічних маніпуляцій. Не перемикайтеся.