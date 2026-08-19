Харків залишиться без головного символу міста через війну

Ймовірно, на рішення вплинула безпекова ситуація в місті

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У цьому році на День міста, 23 серпня, в Харкові не вмикатимуть інсталяцію "Зоряне небо". Таке рішення ухвалено на вимогу військових.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час брифінгу. Він додав, що масштабних святкувань в місті також не планується.

За словами міського голови, влада Харкова провела консультації з військовими. Останні висловились проти увімкнення інсталяції.

"Ми спілкувалися з військовими і вони категорично проти того, щоб цього року ми вмикали "Зоряне небо" на День міста. Тому "Зоряне небо" працювати на 23 серпня не буде", – сказав Терехов.

Водночас він не уточнив, чому таку вимогу висунули представники військового керівництва. За його словами, це рішення було ухвалене "з метою безпеки".

Інсталяція "Зоряне небо" в Харкові. Фото Об'єктив

"Святкових заходів 23 та 24 серпня у Харкові проводити не будуть. Що стосується людей, то ми бачили, що є певні локації, прикраси міста, і люди можуть гуляти. Ми ж не можемо заборонити людям пересуватися. Але ніяких заходів з метою безпеки проводити не будемо", – підкреслив Терехов.

Він також додав, що як і торік про небезпеки будуть повідомляти окремо. Зокрема будуть організовані додаткові оповіщення про загрози.

"Якщо буде загроза, лунатиме повітряна тривога, буде організовано таке ж оповіщення, як було і минулого року", – сказав міський голова.

Ігор Терехов. Фото Вікіпедія

Де знаходиться "Зоряне небо"?

Інсталяція "Зоряне небо" знаходиться в самому центрі Харкова. На вулиці Сумській.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свіжі фото Ігоря Терехова налякали українців.