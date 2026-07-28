Больше не "бабушкин тренд": текстиль из прошлого, который снова стал главным хитом в интерьере

Доставайте этот элемент текстиля из шкафов

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Хлопковые покрывала пике хорошо знакомы украинцам. Еще несколько десятилетий назад они были почти в каждом доме — ими застелили кровати, берегли для гостей или доставали на праздники. Впоследствии такой текстиль стали считать пережитком прошлого, уступив место современным пледам и рыхлым одеялам в ярких пододеяльниках.

Однако мода циклична, и теперь покрывала пике снова возвращаются в интерьеры уже не как "бабушкино наследие", а как стильный элемент оформления спальни. Об этом сообщает испанское издание Diez Minutos.

Их часто готовили как часть свадебного приданого, а затем передавали от поколения к поколению. Такие изделия ценили за натуральную ткань, долговечность и способность сделать спальню более аккуратной и уютной.

Покрывало пике. Фото: Zara Home

Сегодня этот стиль переживает новую волну популярности. Особенно актуальными считаются легкие хлопковые покрывала, которые хорошо подходят для теплого времени года. Они не перегружают интерьер, но придают ему текстуру и создают ощущение классического домашнего уюта.

Покрывало пике. Фото: Zara Home

В самых новых бренды представляют несколько вариантов такого текстиля. Среди них – модели с геометрическим рельефным узором, более плотные покрывала из фактурного хлопка, а также варианты с жаккардовыми цветочными орнаментами, волнистыми краями и декоративными оборками.

Секрет популярности таких покрывал состоит в универсальности. Они все равно хорошо сочетаются как с современными минималистическими спальнями, так и с классическими интерьерами. Достаточно дополнить кровать однотонным постельным бельем и несколькими декоративными подушками, чтобы получить стильный вид без лишних деталей.

Еще одно преимущество – натуральный хлопок. Такой материал хорошо пропускает воздух, поэтому покрывала удобно использовать даже в жаркую погоду.

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