Любить розкіш і могла стати міністром. Хто така заступниця голови ОП Мудра, яка потрапила у скандал з НАБУ

Мудра лише кілька років у великій політиці

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У середу, 19 серпня, Ірину Мудру звільнили з посади заступника керівника Офісу президента України. Примітно, що до цього вона стала фігуранткою спеціальної операції Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Телеграф" розповідає, що відомо про Мудру. Ірина у політиці з 2022 року.

Що відомо про Ірину Мудру

Ірина Мудра обійняла пост заступниці керівника Офісу Президента у березні 2024 року, перейшовши на цю посаду з позиції заступника Міністра юстиції України Дениса Малюськи, з яким вона пропрацювала 2 роки. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ірина відповідала за санкційну політику, світилася у ЗМІ, обговорюючи теми конфіскації російських активів та виплати репарацій.

2025 року, згідно з неофіційними даними, її кандидатура обговорювалася на посаду голови Мін’юсту. Крім того, у публічному просторі вона привертала увагу своїм дорогим вбранням та ювелірними виробами.

Ірина Мудра/Фото: Getty Images

До політичної кар’єри Мудра працювала в банківській системі. У період з 2015 по 2022 рік працювала у державному "Ощадбанку". Спочатку обіймала посаду заступника директора департаменту з реструктуризації заборгованості та стягнення, а потім очолювала департамент комплаєнсу (відділ у компанії, який стежить за тим, щоб робота фірми відповідала законам, правилам ринку та внутрішнім нормам). До цього працювала у "Правекс Банку", Swedbank, "Трансбанку". Мудра має вищу юридичну та лінгвістичну освіту.

Що відомо про операцію "Форрест Гамп"

За інформацією НАБУ та САП, оприлюдненою 19 серпня, правоохоронці проводять спецоперацію під назвою "Форрест Гамп". Згідно з матеріалами слідства, до діяльності злочинної групи причетні чинний та колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента та інші особи.

В антикорупційних відомствах поки що не розкривають імена учасників та деталі справи, проте оприлюднили відеоматеріали з фрагментами аудіозаписів розмов невідомих чоловіків.

Крім того, під час обшуків було знайдено документ, що містить план антикризової комунікації щодо роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. У ньому прописані готові тези та кроки для публічного реагування на ситуацію навколо діяльності ТСК.

За інформацією ZN.UA, операція НАБУ та САП стосується не лише Мудрої, але і нардепа Вадима Столара, ексдепутата Максима Микитася. Також у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенсу банку". За даними неназваних джерел, справа не має відношення до політики, йдеться про рейдерство підприємств.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про ще одного фігуранта спецоперації НАБУ — чинного нардепа Столара. До речі, він співпрацює зі слідством.