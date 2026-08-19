В МЗС розкрадали допомогу Україні? Стали відомі деталі розслідування НАБУ та імена фігурантів

Як працювала схема з виведення коштів та до чого тут платформа NAZOVNI

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НАБУ та САП ще кілька тижнів тому заявили, що викрили злочинну групу на чолі з ексдержсекретарем МЗС Олександром Баньковим, яка привласнила 37 млн грн пожертв. Кошти з громадської організації виводилися на підконтрольні товариства та ФОПи, запевняли правоохоронці. "Телеграфу" вдалося отримати деталі згаданої справи.

Йдеться про ГО "Центр сприяння міжнародному співробітництву", яке співпрацювало з кількома великими комунікаційними агентствами та разом із МЗС за донорські пожертви створило платформу NAZOVNI. При цьому цей проєкт надавав, зокрема, платні послуги бізнесу, використовуючи можливості дипломатичних представництв за кордоном.

Про те, яку схему вдалося розкрити детективам НАБУ і хто ще до неї причетний, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

Ексдержсекретар МЗС Олександр Баньков став ключовим фігурантом гучного розслідування про привласнення 37 млн грн донорських пожертв , зібраних для України на початку повномасштабної війни.

, зібраних для України на початку повномасштабної війни. Через меморандум, підписаний Баньковим і з ГО "Центр сприяння міжнародному співробітництву" (ЦСМС) (Євгеній Липовенко та адвокат Владислав Рєзніков) , внески від Посольства України в Японії та американської організації RDI спрямовувалися на рахунки громадської організації.

, внески від Посольства України в Японії та американської організації RDI спрямовувалися на рахунки громадської організації. Створена за донорські кошти платформа NAZOVNI спочатку піарилася як повністю безкоштовна, однак згодом почала брати гроші з українського бізнесу ("Нова пошта Глобал", "Біола" та інші) за сприяння експорту, що і так є прямим обов'язком дипустанов.

спочатку піарилася як повністю безкоштовна, однак згодом почала брати гроші з українського бізнесу ("Нова пошта Глобал", "Біола" та інші) за сприяння експорту, що і так є прямим обов'язком дипустанов. Щоб уникнути відповідальності після податкових перевірок, компанію "Корд сістемс" (Віталій Липовенко) переписали на 70-річного киянина Валерія Малахова , який офіційно володіє сотнями фірм і зареєстрований за масовою адресою у Кривому Розі (вул. Соборності, 12).

, який офіційно володіє сотнями фірм і зареєстрований за масовою адресою у Кривому Розі (вул. Соборності, 12). У матеріалах справи фігурують зв'язки з "Інститутом когнітивного моделювання" (створеним Спартаком Субботою, яким керувала Світлана Павелецька, дружина ексголови МЗС Дмитра Кулеби) та агентством Postmen.

Підозри отримали не всі

НАБУ та САП чи не вперше зробили гучну заяву про розкрадання допомоги Україні за участі посадовців. "Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України", – йдеться в публічній заяві НАБУ.

Згадана ГО – це "Центр сприяння міжнародному співробітництву" (ЦСМС). Її створили ще наприкінці 2021-го. Засновники не змінювалися: йдеться про Євгенія Липовенка та Владислава Рєзнікова.

Євгеній Липовенко (ліворуч). Фото: Хмельницька ОДА

Липовенку 33 роки. Ще у 2020-му він був кандидатом на посаду заступника голови Хмельницької ОДА з питань цифрового розвитку, однак посада йому так і не дісталася. Натомість він публічно виступав як радник голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія.

Його партнеру, адвокату Владиславу Рєзнікову, 46 років, він співзасновник юридичної фірми "Трастед Едвайзерс". Саме Рєзнікова НАБУ підозрює в організації схеми разом з уже колишніми чиновниками МЗС. Кілька тижнів тому ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою – заставою в 10 млн грн. Чи внесли за адвоката заставу, "Телеграфу" з'ясувати не вдалося. При цьому за Банькова заставу в такій самій сумі внесли, тож його відпустили додому.

Ще напередодні повномасштабної війни, наприкінці січня 2022-го, держсекретар МЗС Олександр Баньков уклав із "ЦСМС" меморандум про співпрацю. А в березні, вже під час повномасштабної війни, почали шукати фінансування.

Олександр Баньков. Фото: МЗС

"На першому етапі планувалося підшукати джерела фінансування (бюджетні кошти від МЗС та кошти від міжнародних донорів) і, зловживаючи довірою та використовуючи службове становище Банькова, переконати донорів та підлеглих працівників спрямувати ці кошти на банківський рахунок підконтрольної ГО "ЦСМС" під виглядом надання гуманітарної допомоги", – йдеться в матеріалах справи.

Коли почалася повномасштабна війна і мільйони людей у всьому світі хотіли допомогти Україні, знайти кошти стало неважко. Посол України в Японії 1 березня повідомив МЗС, що на благодійний рахунок уже зібрали близько 17,2 млн доларів.

Посли отримали вказівку інформувати про надходження коштів державного секретаря. Баньков 7 березня, як встановило НАБУ, дав вказівку послу в Японії переказати на рахунок "ЦСМС" мільйон доларів. Ще 750 тис. отримали від американської організації RDI – також на прохання Банькова.

Близько 37,2 млн грн (на той момент це 1,28 млн доларів в еквіваленті) переказали на рахунки товариств та ФОПів. За версією слідства, фактично дипломати разом із ГО заволоділи коштами та вивели частину з них.

Офіційно за отримані гроші "ЦСМС" створила "платформу економічної дипломатії NAZOVNI". Після запуску платформи її рекламували, зокрема, на сайті КМДА як повністю безкоштовну. Однак пізніше з бізнесу почали брати плату (тарифи приховані): послуги вас здивують, — учасники платформи могли "звернутися та отримати допомогу від українських дипломатичних представництв за кордоном у пошуку партнерів, а також розповсюдженні інформації про продукцію українських виробників за кордоном". Тобто всі ці функції дипломати повинні виконувати згідно зі своїм функціоналом.

Міжнародна платформа економічної дипломатії Nazovni

Сприяння українському експорту має бути одним із завдань дипломатичних представництв. Навіщо для цього брати кошти з бізнесу, не зрозуміло. Серед клієнтів NAZOVNI – "Нова пошта Глобал", "Біола" та ще десятки компаній.

На чиї рахунки переказали кошти: "Телеграф" встановив імена

Частину коштів із ГО переказали на рахунки ТОВ "Корд сістемс". Тоді компанією керував та володів уже згаданий Віталій Липовенко. Він має таке саме по батькові і таке саме прізвище, як у засновника "Центра сприяння міжнародному співробітництву". Крім того, Євгеній Липовенко у своїй декларації вказував дохід від компанії "Корд сістемс", яка належала Віталію Липовенку. "Телеграфу" не вдалось підтвердити чи спростувати спорідненість між чоловіками.

У 2024-му, ще до розслідування НАБУ, компанію переписали на 70-річного киянина Валерія Малахова. Пенсіонер офіційно володіє 426 товариствами. Він – класичний підставний власник, на таких оформлюють токсичні компанії, яких хочуть позбутися реальні власники. Закрити "аварійні бізнеси" власники не можуть, адже для цього треба пройти ліквідаційну податкову перевірку. А така перевірка могла б виявити численні порушення. Саме тому фірми переписують на фіктивних власників.

Як виводили кошти. Інфографіка "Телеграфу"

Крім того, "Корд Сістемс" перейменували на "Скверкубіс", а місце реєстрації змінили з Києва на Кривий Ріг (вул. Соборності, 12 – за цією адресою вже зареєстровано 391 компанію).

Ймовірно, серед партнерів ГО також було ТОВ "Інститут когнітивного моделювання". Детективи НАБУ надали до суду протокол огляду Єдиного державного реєстру юросіб із інформацією щодо згаданої фірми. "Інститут" створив псевдопсихолог Спартак Суббота, який втік за кордон після скандалів довкола своєї освіти. Директоркою цього інституту у 2020–2022 роках була Світлана Павелецька, дружина колишнього голови МЗС Дмитра Кулеби.

"Інститут когнітивного моделювання" займався піаром цілої низки відомств, співпрацював із міністерствами, з нардепами від ОПЗЖ та "Слуги народу". А тепер ця фірма фактично "похована" – її переоформили на громадянина Узбекистану Тешабоєва Баходіржона та перейменували на "Преміумгод".

І хоча "інститут" згадується в матеріалах справи, "Телеграфу" не вдалося знайти підтверджень, що кошти з наближеної до МЗС ГО переводили саме на рахунки ТОВки, яку очолювала Павелецька. Крім "Інституту когнітивного моделювання", ЦСМС також співпрацювала ще з одними піарниками – відомим агентством Postmen (ТОВ "Постмен-Україна"). Які саме послуги надавали піарники і хто користувався цими послугами, не відомо.

Ця справа – лише верхівка айсберга на ринку грантів і донорської допомоги, обсяги яких вимірюються сотнями мільйонів гривень. Роками значні ресурси, що надходили від міжнародних партнерів на підтримку України, спрямовувалися на утримання малоефективних платформ, медійних проєктів, створення рейтингів та проведення публічних подій, циркулюючи у вузькому колі пов’язаних структур.

Розслідування НАБУ та САП висвітлює лише один із багатьох подібних епізодів. Залишається сподіватися, що на цьому правоохоронці не зупиняться, а детальніше вивчать й інші навколоурядові ініціативи та грантові потоки. Про нові викриття та приховані зв’язки у цій сфері читайте незабаром. Далі буде…