Осінь скасовується? Суперкомп’ютери розрахували температурну аномалію до зими

Європі прогнозують температурний сюрприз

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Осінь 2026 року в Європі може виявитися значно теплішою за звичайну. Сезонні прогнози вказують на температури, які перевищуватимуть багаторічні показники.

За даними Copernicus Climate Change Service, така тенденція може зберігатися протягом усього періоду з вересня по листопад. На більшій частині континенту прогнозують підвищені середні температури, тоді як найпівнічніші та східні райони можуть отримати дещо менш виражене потепління.

Прогностичні моделі показують високу ймовірність того, що температурні показники в багатьох регіонах перевищать 80-й процентиль кліматичної норми. Це означає, що осінь може бути помітно теплішою за типові для цього періоду значення.

Водночас сезонний прогноз не варто сприймати як точний сценарій погоди на кожен день. Він показує загальну тенденцію на кілька місяців уперед, а конкретні температури, дощі чи похолодання можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де в Україні осінь може здивувати аномальним теплом та зливами.