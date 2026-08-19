"Політична драма у Києві" і смертельна загроза: як на Заході коментують гучну заяву Федорова

На що розраховує ексміністр?

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У вівторок, 18 серпня, колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував відеозвернення, в якому заявив про потребу проведення виборів в Україні. За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

Серед іншого Федоров згадав про корупцію та кризу управління в державі.

"Телеграф" проаналізував, що про заяву ексміністра пишуть західні медіа.

Газета Financial Times зазначає: цей сплеск критики став найсерйознішим внутрішньополітичним викликом для Володимира Зеленського від початку повномасштабної війни.

Заява пролунала напередодні засідання парламенту, на якому виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару мали формально затвердити на посаді.

"Деякі парламентарі сприйняли заяву Федорова як спробу відтермінувати голосування в останній відчайдушній спробі повернути собі посаду", — йдеться у статті.

Звернення колишнього міністра може поглибити суперечку щодо контролю над Міністерством оборони України та процесом оборонних закупівель, прогнозує видання.

"Після звільнення Федоров звинуватив військове керівництво у перешкоджанні його реформам, тоді як Зеленський заявив, що відносини між міністром оборони та найвищим командуванням армії зайшли в глухий кут", — йдеться у статті.

Один з народних депутат заявив FT, що запекла виборча кампанія "поховає країну", і припустив, що Федоров "поспішає" заявити про себе, "бо через рік люди можуть його забути".

Politico публікує матеріал під назвою "Звільнений міністр оборони України Федоров вимагає проведення виборів, кидаючи виклик Зеленському".

Видання описує: навіть якщо Україні вдасться знайти законний шлях до проведення виборів, найімовірніше, "вони відбуватимуться під тінню війни".

"Росія майже щодня обстрілює Київ ракетами та дронами, поступово просувається на полі бою на сході та півдні України й готується до зимового наступу, щоб захопити нові території…

Росія нависає над Україною не лише у військовому, а й у виборчому плані. Москва має тривалу історію спроб впливати на результати демократичних виборів у всьому світі, і, найімовірніше, розглядатиме вибори в Україні як потенційний шлях до перемоги у загарбницькій війні, яку Путін ескалував у 2022 році", — зазначається у матеріалі.

Зокрема, Путін і проросійські політики вже давно намагаються представити владу Зеленського як нелегітимну.

"Хоча Зеленський зазнавав тиску з боку міжнародних лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа, щодо проведення виборів, він послідовно заявляв, що під час війни вони неможливі. У лютому він запропонував провести вибори в обмін на припинення вогню. Однак Путін продовжив війну.

Після початку повномасштабного вторгнення український лідер став символом опору своєї країни, однак його початкова популярність протягом останнього року почала помітно знижуватися на тлі звинувачень у корупції та нарікань на непрозорість роботи його уряду".

ЗМІ описує, як ще до суперечливих кадрових перестановок Зеленський почав виглядати дедалі більш ізольованим, втративши кількох членів свого найближчого оточення, зокрема керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого в травні заарештували за звинуваченнями у корупції.

Натомість французька газета Le Monde пише:

"Трохи більше ніж через місяць після того, як Володимир Зеленський звільнив його з посади міністра оборони, Михайло Федоров вирішив нищівно звести рахунки зі своїм колишнім керівником".

У десятихвилинному відео, політик, одягнений у темний одяг і звертаючись безпосередньо до камери, висловив дуже критичну оцінку політичної системи країни.

"Перш за все, Федоров перетнув межу, яку жоден із провідних українських політиків не наважувався перетнути з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Він закликав до "відновлення демократичного процесу" — а отже, до проведення виборів навіть у той час, коли країна перебуває у стані війни. Однак вибори, спочатку заплановані на весну 2024 року, неможливо організувати в умовах воєнного стану. Колишній міністр, безперечно, пішов на найбільший ризик у своїй політичній кар’єрі, водночас чітко продемонструвавши власні політичні амбіції", — вважає автор статті.

Телеканал CNN звертає увагу на те, що після звільнення Федорова протести на його підтримку тривають протягом місяця. Хоча вони дещо втратили свій початковий розмах, у Києві й досі регулярно збираються по кілька тисяч людей.

"Хоча у своєму зверненні Федоров не заявив, що братиме участь у будь-яких виборах, нещодавнє опитування показало, що колишній міністр із великим відривом переміг би Зеленського у другому турі президентських виборів, де двоє кандидатів, які набрали найбільше голосів у першому турі, змагаються безпосередньо між собою".

Видання Euronews так само пише про те, що рішення Федорова звернутися до українців у соціальних мережах та зосередитися на питаннях, що виходять далеко за межі його колишнього міністерського портфеля, породило спекуляції щодо політичних планів одного з найпопулярніших ексміністрів України.

"Раніше Федоров не закликав до проведення виборів під час війни. Він зробив це лише після того, як призначення Хмари дало зрозуміти, що він не повернеться до Міністерства оборони", — йдеться у матеріалі.

При цьому колишній міністр не закликав до негайного голосування і не визначив графік. Натомість він стверджував, що Україна має розробити механізм проведення виборів під час війни, надавши українцям можливість оцінити діяльність тих, хто перебуває при владі, та вирішити, чи заслуговують вони й надалі на довіру суспільства.

"Заява Федорова знову висуває на перший план політично чутливе питання виборів, у той час як Зеленський намагається поставити крапку в місяці заворушень у Міністерстві оборони…

Федоров публічно не критикував Хмару і, судячи з усього, прагнув забезпечити плавну передачу повноважень своєму наступнику. У інтерв’ю 6 серпня він зазначив, що особисто обговорив із Хмарою детальний "військовий план"", — описує медіа.

Агенція Associated Press акцентує увагу на тому, що українські антикорупційні органи проводять розслідування щодо високопосадовців в Офісі президента Зеленського — на наступний день після закликів Федорова щодо виборів.

"Ця політична драма стала небажаним відволіканням для Зеленського в той час, коли війна України з її більшим сусідом вступає у п’ятий рік", — зазначається у статті.

НАБУ і САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців ОП та інших осіб.

"Ця інформація стала черговим випробуванням політичної стійкості Зеленського".

ЗМІ пише про те, що цей політичний хаос виник після нещодавніх успіхів України у війні. Використовуючи інноваційні технології у сфері БПЛА, Київ неодноразово завдавав ударів по російських нафтових об’єктах, що спричинило дефіцит пального.

Україна також шокувала російське суспільство, завдаючи ударів по складах "Wildberries" — найбільшого російського інтернет-магазину — та зупинила наступ на передовій з боку чисельнішої російської армії.

"Водночас Зеленському не вдалося досягти помітного прогресу в очолюваних США мирних зусиллях, а Україна залишається вразливою перед російськими балістичними ракетами через дефіцит додаткових американських перехоплювачів Patriot на світовому ринку", — йдеться у статті.