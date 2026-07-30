"Найтурецькіший" кіт став зіркою мережі: складно повірити, що це не ШІ (відео)

Незвичайна зовнішність тварини підкорила мільйони сердець

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У мережі вируситься кумедний ролик із котом, якого одразу прозвали "самим турецьким". Відео швидко стало популярним і зібрало велику кількість лайків, коментарів та репостів.

Увагу користувачів привернув зовнішній вигляд вихованця. На кадрах, які активно розповсюджуються в мережі, котлежить на вулиці, а його чорно-біла шерсть створює враження, ніби має акуратні вуса і досить "серйозний" вираз морди.

У коментарях під роликами люди зазначають, що забарвлення героя відео нагадує традиційний образ чоловіка з вусами. Особливу увагу привертає темна смужка навколо носа, через яку мордочка виглядає майже як намальована.

Також користувачі жартома порівнюють його з персонажем турецьких серіалів. Деякі жартома кажуть, що через такі "вуса" тварина нагадує їм Гітлера.

Крім того, у коментарях пишуть, що то кішка.

"Який він класний"

"А мені схожий на Гітлера"

"Більше на грузинського схожий"

"При цьому, це ще й дівчинка"

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Таке забарвлення — лише результат природного розподілу пігменту у кішок. Подібні унікальні візерунки на тваринах не є рідкістю, але саме незвичайне поєднання плям зробило цього кота справжньою інтернет-знаменитістю.

"Самий турецький кіт" — підпис на скріншоті

До речі, багато хто дотримується думки, що цей ролик згенерований штучним інтелектом. Проте спеціальні сервіси перевірки спростовують ці твердження і кажуть, що ролик справді є справжнім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому кішка спить поряд із людиною.