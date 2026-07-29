"Усі виїзди були з дозволу": захист Єрмака заперечив порушення запобіжного заходу під час поїздок на фронт

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Захист колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака заперечує порушення запобіжного заходу під час його поїздок у прифронтові регіони.

Про це заявила прессекретар групи захисту Андрія Єрмака Наталія Новікова, інформує Цензор.НЕТ.

Заява сторони захисту

"Сторона захисту розцінює поширені останнім часом публікації про поїздки Андрія Єрмака на прифронтові території як інформаційну маніпуляцію, спрямовану на публічний тиск на досудове розслідування та процесуальні рішення у справі. Механізм маніпуляції простий. Офіційну відповідь НАБУ, яка не містить жодного твердження про порушення, поєднано з повідомленнями анонімних джерел — і подано як нібито встановлене порушення", — заявила Новікова.

Сторона захисту зазначає, що насправді покладені судом обов'язки стосуються виключно територіального пересування, а кожен виїзд відбувався на підставі завчасно отриманого дозволу. Про жодне порушення не заявляли ані орган досудового розслідування, ані прокурор, ані суд.

"Незалежно від намірів авторів, ефект таких публікацій очевидний: створити інформаційний привід для обмеження професійної діяльності адвоката, який надає правничу допомогу військовослужбовцям, і підмінити процесуальний порядок медійним вердиктом. Коли правничу допомогу тим, хто воює, зображують як правопорушення, це підриває не позиції Андрія Єрмака, а незалежність адвокатури і доступ військовослужбовців до захисту їхніх прав. Сторона захисту переконана: процесуальні рішення у цій справі ухвалюються і ухвалюватимуться на підставі закону, а не публікацій", — заявила Новікова.

Захист Єрмака закликав медіа та учасників публічної дискусії розмежовувати офіційно підтверджені факти й оцінні судження.

Контекст

Раніше Антикорупційний центр "Межа" заявив, що звернувся до НАБУ із запитом на яких підставах Андрію Єрмаку дозволили залишити Київ, оскільки суд поклав на нього обов’язок не залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

У відповідь на запит центру НАБУ повідомило, що 13 липня адвокат Єрмака подав клопотання про дозвіл відвідати Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області. Поїздку обґрунтували участю Єрмака як адвоката у заходах проєкту "Адвокат+".

Як стверджують у "Межі", до клопотання додали 5 однотипних листів-зверень від військових частин, в яких командири зверталися безпосередньо до Єрмака та просили його особисто взяти участь у прийомі військовослужбовців для надання правової допомоги до 24 липня.

Водночас, як заявили у "Межі", 16 липня Єрмак зустрівся із тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським – саме у період, коли мав надавати консультації.

Нагадаємо, що 16 липня видання "УП" з посиланням на джерела повідомило, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній із прифронтових областей увечері 16 липня.