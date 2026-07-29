Не більше третини доходу. Дешева соціальна оренда житла може з'явитися в Україні

Нова система має знизити фінансове навантаження на родини вразливих категорій

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Оренда житла в Україні стає дедалі менш доступною: у Києві та Львові оренда двокімнатної квартири може забирати близько 80% середньої зарплати, а в Ужгороді — навіть перевищувати цей показник. У відповідь на це у Верховній Раді готують законопроєкт про соціальну оренду житла, яка має стати доступною альтернативою для людей, які не можуть оплачувати ринкові ціни.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, коментуючи дані квартального звіту ЛУН про ринок нерухомості за II квартал 2026 року.

За її словами, орендні ставки зростають майже по всій країні, причому дорожчають усі типи квартир. Так, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 22,5 тис. гривень, у Львові — 21 тис. гривень, у Києві та Івано-Франківську — по 18 тис. гривень. Столиця залишається серед найдорожчих міст, хоча за рік орендна ставка на однокімнатне житло тут майже не змінилася.

Орендні ставки зростають майже по всій країні/Скриншот

"Бачимо зі звіту ЛУН, що найбільше однокімнатні квартири за рік подорожчали у Харкові — на 75% та Запоріжжі — на 60%. Водночас у грошовому вимірі ці міста залишаються одними з найдоступніших, за словами експертів: медіанна ставка становить близько 7 тис. гривень у Харкові та 8 тис. гривень у Запоріжжі. Висока відсоткова динаміка пояснюється низькою базою порівняння після попереднього падіння цін", — зазначила Шуляк.

Водночас, вона підкреслила, що показовішим за абсолютну ціну є співвідношення орендної плати та місцевих доходів. За розрахунками ЛУН і Work.ua, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири забирає 75% середньої місцевої зарплати, у Львові — 66%, в Івано-Франківську — 65%, у Луцьку — 60%. У Києві на оренду такого житла потрібно спрямовувати близько 51% середнього заробітку.

Ще складнішою є ситуація з двокімнатними квартирами, які частіше потрібні родинам із дітьми. За даними ЛУН в Ужгороді їхня оренда коштує 114% середньої місцевої зарплати. У Києві та Львові на двокімнатне житло доводиться витрачати близько 80% середнього заробітку. Фактично людина із середньою зарплатою не може самостійно винаймати таку квартиру без додаткового доходу або допомоги родини.

Медіанна вартість оренди двокімнатної квартири в Ужгороді становить 33,8 тис. гривень, у Києві — 28 тис. гривень, у Львові — 25,6. У Харкові ставки на двокімнатні квартири за рік подвоїлися, у Запоріжжі та Миколаєві зросли на 43%, у Кропивницькому — на 30%.

Ці дані, наголосила Шуляк, демонструють, чому нова житлова політика не може зводитися лише до пільгових іпотек, житлових кооперативів тощо. Для значної частини українців навіть звичайна ринкова оренда є фінансово непідйомною, тому поряд із приватним сегментом має з’явитися повноцінний фонд житла соціального призначення.

"Соціальна оренда має бути розрахована насамперед на людей, які не можуть витримати ринкову вартість житла: ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю, родини з дітьми, людей старшого віку та інших категорій, яким потрібна підтримка. Громади також зможуть використовувати таке житло для залучення необхідних їм працівників — медиків, вчителів та інших фахівців", — пояснила Шуляк.

Нардепка підкреслила — соціальна оренда впливатиме не лише на тих, хто безпосередньо отримає таке житло, а й на ринок оренди загалом. Коли у людей з’явиться реальна альтернатива приватній квартирі, вони більше не будуть змушені погоджуватися на будь-яку ціну та будь-які умови через відсутність вибору.

Приватні орендодавці, своєю чергою, конкуруватимуть не лише за місцем розташування житла, а й за його ціною, якістю, тривалістю договору та передбачуваністю умов. Йдеться не про адміністративне обмеження вартості приватної оренди, а про формування додаткової пропозиції, яка поступово створюватиме для всього ринку новий орієнтир доступності.

Водночас для нормальної роботи соціальної оренди необхідна подальша детінізація всього орендного ринку. Державний і комунальний сегмент не повинен працювати за прозорими правилами окремо від приватного ринку, де відносини між власником та орендарем часто не оформлені належним чином.

Шуляк повідомила — законопроєкт про фонд житла соціального призначення вже готовий і найближчим часом має бути внесений до Парламенту. Він має створити законодавчу основу для формування такого фонду, визначення житлової потреби та надання квартир у соціальну оренду.

"Нова житлова політика повинна дати людині кілька варіантів залежно від її доходів та обставин: придбання житла, пільгову іпотеку, приватну оренду або соціальну оренду. Без розвитку останньої значна частина українців і надалі буде змушена витрачати на житло більшість заробітку або взагалі залишатиметься поза ринком", — резюмувала нардепка.