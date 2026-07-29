"Орєшнік" виявився скрєпним, а ось в "Іскандері" повно західних технологій (репортаж Яна Доброносова)

РФ досі має доступ до іноземних компонентів для виробництва своїх ракет та "Шахедів"

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У середу, 29 липня, Владислав Власюк, радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики представив громадськості елементи "Орєшніка" і не тільки. Дані ракети Росія використовує для завдання ударів по території України.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на заході, який проходив в Офісі президента. Радник президента розповів, що у "Орєшніку" практично немає іноземних компонентів, а "Бандеролі" РФ використовує в основному для обстрілів продовольчої інфраструктури.

Власюк зазначив, що у крилатій малогабаритній ракеті "Бандероль" 2025 року випуску виявлено компоненти з Австралії, Південної Кореї, Швейцарії та Китаю.

Якби не були доступні іноземні компоненти, я думаю, що вони (РФ) не змогли б їх випустити. Іноземні компоненти доступні, тому ми бачимо свіжі "Бандеролі" 2026 року з іноземними компонентами 25-26-го року. Владислав Власюк

Компоненти крилатої ракети Бандероль/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти крилатої ракети Бандероль/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти крилатої ракети Бандероль/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Владислав Власюк показав компоненти Бандеролі/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Потім Власюк показав компоненти "Орєшніка", який вдарив по Білій Церкві (Київська область) у травні 2026 року. Радник представив цю балістичну ракету як "грозу гаражів", адже удар припав по гаражному кооперативу.

В одному "Орєшніку" понад 1100 компонентів. Тисяча з них – це Росія. Інші – Білорусь. Все, іноземного нічого немає. Тобто тільки Росія та Білорусь. Основна частина всього виготовлена ​​у 2023-24 роках. Владислав Власюк

Компоненти Орєшніка/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти Орєшніка/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти Орєшніка/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Крім того, Власюк представив компоненти "Іскандера" з касетним зарядом, який РФ запускала по Київщині на початку липня. За його словами, у ньому виявили 140 іноземних елементів із США, Швейцарії, Німеччини, Тайваню, Китаю та Японії. Він зазначив, що РФ, ймовірно, не змогла б виготовляти дану ракету без західних складових.

Китай Китаєм, але є багато питань і до інших країн, вироби яких ми бачимо у ворожих засобах ураження. Владислав Власюк

Компоненти Іскандеру/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти Іскандеру/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти Іскандеру/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти Іскандеру/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Останнім "експонатом" на заході був "Шахед", який атакував Івано-Франківськ навесні 2026 року. У цьому БПЛА було виявлено компоненти із США, Швейцарії, Німеччини, Тайваню, Китаю та Японії.

Знову ж таки, без іноземних компонентів не було б таких "Шахедів". Владислав Власюк

Компоненти Шахеда/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненти Шахеда/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Власюк підсумував, що санкції не можуть повністю зупинити російський конвеєр ракет, проте вони можуть завдати суттєвого удару по військових можливостях РФ.

Нагадаємо, Росія тричі атакувала Україну "Орєшніком".

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