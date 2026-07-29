Проїзд у Києві знову подорожчає: які ціни діятимуть із 1 серпня

Київські маршрутники підвищують тарифи

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З суботи, 1 серпня, у Києві подорожчає проїзд у приватних маршрутних таксі. Вартість проїзду збільшиться на 5 грн.

Про це повідомляє ТСН. За разову поїздку у столичній маршрутці тепер доведеться заплатити 25 гривень.

Подорожчання планувалося з 15 липня, проте перевізники відклали підвищення тарифу на 2 тижні. Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко пояснив, що підвищення вартості проїзду пов’язане зі зростанням ціни на пальне.

З суботи, 1 серпня, приватні перевізники будуть змушені підвищити вартість проїзду до 25 гривень за подорож. Підвищення тарифів планується у всіх приватних маршрутках, що працюють у Києві. Ігор Мойсеєнко

Крім того, на ціноутворення маршрутників впливає і війна. Перевізникам пред’явили жорсткіші умови щодо бронювання співробітників, а саме — у розмірі мінімальної заробітної плати, проте головна проблема — брак водіїв, слюсарів та механіків.

Мойсеєнко також прокоментував нещодавнє підвищення цін у київському громадському транспорті з 8 до 30 грн. За його словами, різке підвищення вартості проїзду сприймається людьми як факт, що шокує, проте це сталося через те, що столичні чиновники довгий час стримували закономірне підвищення тарифів.

Якби вартість проїзду у громадському транспорті Києва щороку коригувалась на 2–3 гривні, то ми вже давно дійшли б до тарифу в 25–27–30 гривень за поїздку. І пасажири не так болісно все це сприймали. Адже під час війни у людей мало коштів, і ми це чудово розуміємо. Водночас не минало жодного року, щоб не підвищувалися ціни на те, з чого формується вартість поїздки. У київських магазинах щомісяця переглядаються ціни на продукти та товари, і щоразу у бік подорожчання, а вартість поїздок на транспорті штучно утримували на одному рівні майже десять років. Ігор Мойсеєнко

Нагадаємо, з 15 липня, у Києві почали діяти нові ціни на проїзд у громадському транспорті. При цьому існують варіанти, які допоможуть заощадити.