Не вирушайте в дорогу і не сваріться з рідними: головні заборони у свято 30 липня
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У цей день наші предки особливо молилися про захист родини
У цей четвер, 30 липня, за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам'ять святого славного пророка Іллі, а також згадує знайдення мощей преподобномученика Афанасія Берестейського. За старим стилем ці пам'ятні дати припадають на 12 серпня.
Пророк Ілля відомий своєю непохитною вірою, боротьбою з язичництвом і ревним служінням Богові. За Святим Письмом, Ілля не помер звичайною смертю, а був узятий на небо у вогняній колісниці. Саме тому його вважають покровителем тих, хто шукає духовної сили, мужності та справедливості.
Цього ж дня Церква згадує знайдення мощей преподобномученика Афанасія Берестейського, який відстоював православну віру в часи Берестейської унії. Він зазнав переслідувань і мученицької смерті, а його нетлінні мощі згодом були знайдені та стали місцем паломництва вірян.
Традиції та прикмети 19 січня
У день пророка Іллі віряни відвідують храм, моляться про захист від небезпек, просять сил для подолання труднощів і миру в родині. Також було заведено допомагати тим, хто опинився у скрутному становищі.
- ранковий туман віщує кілька теплих і вологих днів;
- сильний вітер обіцяє мінливу погоду найближчим часом;
- ясний світанок — до сухого серпня;
- якщо після заходу сонця довго видно червонувате небо, чекайте спекотні дні;
- багато павутиння в повітрі — осінь буде довгою і теплою.
Що не можна робити 30 липня
- вирушати в далеку дорогу без потреби — поспішні поїздки цього дня можуть принести несподівані перешкоди або затримки;
- сваритися з близькими — конфлікт, який почався цього дня, може надовго зіпсувати стосунки між родичами
- хвалитися своїми успіхами чи достатком — надмірне вихваляння може привернути заздрість і накликати невдачу;
- без потреби рубати старі дерева — вони символізують життєву силу, таку роботу вслід відкласти на інший час.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається День державного прапора. Дізнайтеся, чи буде додатковий вихідний у цей день.