Укр

"Самый турецкий" кот стал звездой сети: сложно поверить, что это не ИИ (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Пушистый герой с запоминающейся внешностью
Пушистый герой с запоминающейся внешностью. Фото Коллаж "Телеграфа"

Необычная внешность животного покорила миллионы сердец

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В сети вирусится забавный ролик с котом, которого сразу прозвали "самым турецким". Видео быстро стало популярным и собрало большое количество лайков, комментариев и репостов.

Внимание пользователей привлек внешний вид питомца. На кадрах, которые активно распространяются в сети, котлежит на улице, а его черно-белая шерсть создает впечатление, будто у него есть аккуратные усы и довольно "серьезное" выражение морды.

В комментариях под роликами люди отмечают, что окрас героя видео напоминает традиционный образ мужчины с усами. Особое внимание привлекает темная полоска вокруг носа, из-за который мордочка выглядит почти как нарисованная.

Также пользователи в шутку сравнивают его с персонажем турецких сериалов. Некоторые в шутку говорят, что из-за таких "усов" животное напоминает им Гитлера.

Кроме того, в комментариях пишут, что это кошка.

  • "Какой он классный"
  • "А мне похож на Гитлера"
  • "Больше на грузинского похож"
  • "При этом, это еще и девочка"
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети

Такая окраска — всего лишь результат природного распределения пигмента у кошек. Подобные уникальные узоры на животных не являются редкостью, но именно необычное сочетания пятен сделало этого кота настоящей интернет-знаменитостью.

"Самый турецкий кот" - подпись на скриншоте
"Самый турецкий кот" - подпись на скриншоте

К слову, многие придерживаются мнения, что данный ролик сгенерирован искусственным интеллектом. Однако специальные сервисы проверки опровергают эти утверждения и говорят, что ролик действительно является настоящим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему кошка спит рядом с человеком.

Теги:
#Турция #Кот #Курьез #Мем