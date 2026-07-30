"Самый турецкий" кот стал звездой сети: сложно поверить, что это не ИИ (видео)
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Необычная внешность животного покорила миллионы сердец
В сети вирусится забавный ролик с котом, которого сразу прозвали "самым турецким". Видео быстро стало популярным и собрало большое количество лайков, комментариев и репостов.
Внимание пользователей привлек внешний вид питомца. На кадрах, которые активно распространяются в сети, котлежит на улице, а его черно-белая шерсть создает впечатление, будто у него есть аккуратные усы и довольно "серьезное" выражение морды.
В комментариях под роликами люди отмечают, что окрас героя видео напоминает традиционный образ мужчины с усами. Особое внимание привлекает темная полоска вокруг носа, из-за который мордочка выглядит почти как нарисованная.
Также пользователи в шутку сравнивают его с персонажем турецких сериалов. Некоторые в шутку говорят, что из-за таких "усов" животное напоминает им Гитлера.
Кроме того, в комментариях пишут, что это кошка.
- "Какой он классный"
- "А мне похож на Гитлера"
- "Больше на грузинского похож"
- "При этом, это еще и девочка"
Такая окраска — всего лишь результат природного распределения пигмента у кошек. Подобные уникальные узоры на животных не являются редкостью, но именно необычное сочетания пятен сделало этого кота настоящей интернет-знаменитостью.
К слову, многие придерживаются мнения, что данный ролик сгенерирован искусственным интеллектом. Однако специальные сервисы проверки опровергают эти утверждения и говорят, что ролик действительно является настоящим.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему кошка спит рядом с человеком.