Про цей важливий податок часто забувають: що загрожує винуватцям

Податкова нараховує податок фізичним особам за місцем розташування земельної ділянки до 1 травня

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В Україні власники приватних земельних ділянок повинні сплачувати земельний податок. Проте податкові органи можуть не повідомляти про це, нараховуючи пеню, що зумовлює великі борги у власників таких земельних ділянок.

Про це розповіла користувачка соцмережі Threads. Вона закликала підписників перевірити дані про наявність заборгованості за земельний податок.

За словами жінки, вона випадково дізналась, що у 2026 році суму податку за землю збільшили майже в 10 разів. Вона додала, що в її знайомих вже накопичились чималі борги.

"Чисто випадково дізналася, що власники приват земельних ділянок сплачують земельний податок. Побачила в місцевому пабліку, що в нашому районі цього року суму податку збільшили майже в 10 разів. Тобто якщо раніше за умовні 10 соток платили до 1 000 грн раз в рік, то тепер — щонайменше 10 000 грн", — йдеться у повідомленні.

Жінка зазначила, що розповіла знайомим і майже в кожного виявився сюрприз у вигляді боргу та пені. Дехто вже має борг понад 20 тисяч гривень за два роки, хоча жодних листів чи повідомлень від податкової не отримував.

"Виходить, люди спокійно живуть, навіть не підозрюючи про борг, а через 10–15 років, наприклад під час продажу ділянки, на них може чекати дуже неприємний сюрприз. У податковій це пояснили тим, що в держави немає коштів на марки та конверти для розсилки повідомлень. І кожен сам має контролювати це процес (про який ніхто не озвучував). Тож перевірте, чи немає у вас заборгованості. Можливо, для когось це теж стане несподіванкою", — зазначила жінка.

Що таке земельний податок?

Як повідомляють у Державній податковій службі, плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно. Вона справляється у двох формах:

Земельний податок – сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі.

Орендна плата – сплачується за користування земельними ділянками державної або комунальної власності на умовах договору оренди.

Хто і коли нараховує податок

Контролюючі органи нараховують податок фізичним особам за місцем розташування земельної ділянки (у тому числі земельної частки/паю) до 1 травня. Підставою для нарахування є офіційні дані:

Державного земельного кадастру;

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

державних актів на землю,

сертифікатів на право на земельні ділянки(паї),

рішень місцевих рад, інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою (часткою);

Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначеного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Якщо у базах відсутні відомості про вашу ділянку, податок нарахують за інформацією з наданих вами документів, доки дані не оновляться у реєстрах.

Строки надсилання та сплати

До 1 липня податкова надсилає податкове повідомлення-рішення разом із детальним розрахунком суми податку, який містить:

кадастровий номер та площу земельної ділянки;

розмір ставки податку;

пільги зі сплати податку.

Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з дня отримання повідомлення. Якщо повідомлення не було надіслано вчасно – відповідальність за несвоєчасну сплату не настає.

Важливо: податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) у межах строків, визначених Кодексом, тобто за 1095 днів.

Пільги зі сплати земельного податку

Від податку звільняються певні категорії громадян (зазначені у ст. 281 ПКУ), наприклад:

особи з інвалідністю першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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