Залишились лічені дні: кому з 1 серпня обов'язково потрібно прийти у ТЦК
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Що потрібно зробити до початку серпня
Юнаки 2009 року народження, які не стануть на військовий облік онлайн до 31 липня, з 1 серпня зможуть зробити це лише під час особистого звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про можливість дистанційної постановки на військовий облік нагадали в Міністерстві оборони України.
"До 31 липня можна стати на військовий облік онлайн через "Резерв+". Це швидкий спосіб виконати обов'язкову процедуру дистанційно: без черг, паперових документів і додаткового навантаження на ТЦК та СП", — йдеться в повідомленні.
У Міноборони наголошують, що такий механізм дозволяє пройти обов'язкову процедуру без особистого відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також без паперових документів і черг.
Що зміниться з 1 серпня
Як повідомляє Міністерство оборони України, після 31 липня можливість дистанційної постановки на військовий облік припиниться.
Із 1 серпня пройти процедуру можна буде лише двома способами:
- під час особистого звернення до ТЦК та СП;
- автоматично після досягнення 18-річного віку.
У відомстві звертають увагу, що зміни стосуються саме способу постановки на облік, а не порядку проходження військової служби.
Як стати на військовий облік через "Резерв+"
Для оформлення військового обліку необхідно виконати кілька кроків:
- встановити або оновити застосунок "Резерв+" до останньої версії;
- авторизуватися за допомогою BankID та обрати функцію "Стати на облік";
- перевірити відображені дані та підтвердити подання заявки;
- дочекатися автоматичного опрацювання запиту.
Після успішного завершення процедури в застосунку з'явиться Reserve ID зі статусом "Призовник".
Чи означає постановка на облік мобілізацію
У Міністерстві оборони окремо наголошують, що постановка на військовий облік не є призовом на військову службу.
"Постановка на військовий облік не означає призов на військову службу", — підкреслили у відомстві.
За даними Міноборони, військово-обліковий документ може знадобитися під час вступу до закладів освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів, а також для отримання низки державних послуг.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують змінити правила для представників ТЦК.