Укр

Не отправляйтесь в путь и не сссорьтесь с родными: главные запреты на праздник 30 июля

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Церковный праздник 30 июля 2026
Церковный праздник 30 июля 2026. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Наши предки особенно молились о защите семьи

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В этот четверг, 30 июля, по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит память святого славного пророка Ильи, а также вспоминает обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского. По старому стилю эти памятные даты приходятся на 12 августа.

Пророк Илия известен своей непоколебимой верой, борьбой с язычеством и ревностным служением Богу. По Священному Писанию, Илия не умер обычной смертью, а был взят на небо в огненной колеснице. Именно поэтому его считают покровителем ищущих духовной силы, мужества и справедливости.

В этот же день Церковь вспоминает обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского, отстаивавшего православную веру во времена Берестейской унии. Он подвергся преследованиям и мученической смерти, а его нетленные мощи впоследствии были найдены и стали местом паломничества верующих.

Традиции и приметы 19 января

В день пророка Илииьи верующие посещают храм, молятся о защите от опасностей, просят сил для преодоления трудностей и мира в семье. Также было принято помогать тем, кто оказался в затруднительном положении.

  • утренний туман предвещает несколько теплых и влажных дней;
  • сильный ветер обещает переменную погоду в ближайшее время;
  • ясный рассвет – до сухого августа;
  • если после заката долго видно красноватое небо, ждите жаркие дни;
  • много паутины в воздухе – осень будет длинной и теплой.
приметы 30 июля
Утренний туман 30 июля предвещает хорошую погоду в ближайшее время. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 30 июля

  • отправляться в дальний путь без надобности - поспешные поездки в этот день могут принести неожиданные препятствия или задержки;
  • ссориться с близкими — начавшийся в этот день конфликт может надолго испортить отношения между родственниками
  • хвастаться своими успехами или достатком — чрезмерное восхваление может привлечь зависть и навлечь неудачу;
  • без надобности рубить старые деревья – они символизируют жизненную силу, такую работу следует отложить на другое время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается День государственного флага. Узнайте, будет ли дополнительный выходной день.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник