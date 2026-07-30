Не отправляйтесь в путь и не сссорьтесь с родными: главные запреты на праздник 30 июля

Наши предки особенно молились о защите семьи

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В этот четверг, 30 июля, по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит память святого славного пророка Ильи, а также вспоминает обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского. По старому стилю эти памятные даты приходятся на 12 августа.

Пророк Илия известен своей непоколебимой верой, борьбой с язычеством и ревностным служением Богу. По Священному Писанию, Илия не умер обычной смертью, а был взят на небо в огненной колеснице. Именно поэтому его считают покровителем ищущих духовной силы, мужества и справедливости.

В этот же день Церковь вспоминает обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского, отстаивавшего православную веру во времена Берестейской унии. Он подвергся преследованиям и мученической смерти, а его нетленные мощи впоследствии были найдены и стали местом паломничества верующих.

Традиции и приметы 19 января

В день пророка Илииьи верующие посещают храм, молятся о защите от опасностей, просят сил для преодоления трудностей и мира в семье. Также было принято помогать тем, кто оказался в затруднительном положении.

утренний туман предвещает несколько теплых и влажных дней;

предвещает несколько теплых и влажных дней; сильный ветер обещает переменную погоду в ближайшее время;

обещает переменную погоду в ближайшее время; ясный рассвет – до сухого августа;

– до сухого августа; если после заката долго видно красноватое небо , ждите жаркие дни;

, ждите жаркие дни; много паутины в воздухе – осень будет длинной и теплой.

Утренний туман 30 июля предвещает хорошую погоду в ближайшее время. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 30 июля

отправляться в дальний путь без надобности - поспешные поездки в этот день могут принести неожиданные препятствия или задержки;

поспешные поездки в этот день могут принести неожиданные препятствия или задержки; ссориться с близкими — начавшийся в этот день конфликт может надолго испортить отношения между родственниками

начавшийся в этот день конфликт может надолго испортить отношения между родственниками хвастаться своими успехами или достатком — чрезмерное восхваление может привлечь зависть и навлечь неудачу;

чрезмерное восхваление может привлечь зависть и навлечь неудачу; без надобности рубить старые деревья – они символизируют жизненную силу, такую работу следует отложить на другое время.

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