Шептався з Венсом і дивно поводився біля труни. Поведінка Трампа на похороні Грема викликала багато питань

У мережі обговорюють поведінку президента США на похороні Ліндсі Грема

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У США пройшла церемонія прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який раптово помер після візиту до України. На похороні був присутній президент США Дональд Трамп, поведінка якого викликала багато запитань у користувачів мережі.

Як пише видання Irish Star, у соцмережах звернули увагу, як Трамп недбало поплескав по труні з сенатором, йдучи зі сцени після 12-хвилинного виступу. Відео швидко завірусилося в мережі та викликало бурхливу реакцію.

Церемонія прощання з Ліндсі Гремом. Фото: Getty Images

У ролику видно, що політик підійшов до труни, на мить зупинився і поплескав по ньому двічі обома руками. Потім він просто пішов і сів на своє місце у першому ряду. Таку поведінку Трампа назвали неповажною:

Так робити не можна — це страшенно дивно і неповажно.

Наче він гладив собаку по голові. Тож це досить символічно.

Він може зробити будь-що незручним, просто що завгодно.

Ще один момент, який привернув увагу користувачів, це перешіптування Трампа з Джей Ді Венсом на цій церемонії.

Як пише видання з посиланням на фахівця з читання по губах Ніколу Хіклінг, вони обговорювали іншого скорботного під час церемонії. Фахівець зазначила, що, зважаючи на все, вони говорили про неназваного учасника заходу, нібито характеризуючи його як "владного".

Раніше "Телеграф" розповідав, де народився Петро Порошенко і до чого тут місто Бендери. Як виявилося, колишній президент не з Вінниці.