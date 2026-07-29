Епідемія через мігрантів можлива? Інфекціоніст розкрила хворобу, яка вже в Україні

Нові виклики для медицини вимагають кращої підготовки

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На тлі міграційних потоків Україна зіткнулася із новою проблемою — відсутністю нормальної системи епідеміологічного нагляду. Таким чином, у країні вже фіксують випадки завезеної інфекції, яку раніше рідко зустрічали.

Про це відомий лікар-інфекціоніст, професор Ольга Голубовська розповіла у бліц-інтерв’ю "Телеграфу": "Україна не готова до нових епідемій, а ВЛК потребують негайної реформи".

За її словами, справа стільки в інфекційному контролі, як у системі епідеміологічного нагляду, яка має бути. При цьому багато залежить від окремих фахівців.

"Все тримається на спеціалістах, а хаотичні реформи знищують найкращих спеціалістів. Коли людина хворіє – їй потрібен грамотний фахівець і це стосується її особисто. Система біобезпеки стосується життя мільйонів людей", — пояснює співрозмовниця.

Професор не вважає, що Україна перебуває на порозі величезної катастрофи через мігрантів. Однак міграційні потоки справді несуть загрози.

"Люди ж переміщуються між країнами разом з переносниками збудників інфекційних хвороб. Крім того, впливає і зміна клімату. Тому повинні бути навчання фахівців, визначення стратегічних викликів. А це робота держави", — додала Голубовська.

Вона наголосила, що відсутність повноцінного діалогу між експертами та державними органами залишається однією із проблем. Співрозмовника пояснює, що епідеміологічна безпека потребує системного підходу, а не тільки реакції на випадки, що вже з’явилися.

"Тому єдине, що ми можемо зробити, це навчати лікарів всіх спеціальностей, адже всі повинні знати, що і звідки мігрант може привезти, вивчаємо медицину подорожей. Весь епіднагляд починається з діагнозу, який ставить лікар. А якщо лікар навіть не чув, наприклад, про таке захворювання як чікунгунья (гостра інфекційна хвороба вірусної природи. — Ред.) то він ніколи в житті не поставить цей діагноз. І у нас недостатня увага приділяється цьому напряму", — каже Голубовська.

Ольга Голубовська / Facebook

Кілька лікувальних закладів, у тому числі Олександрівська лікарня Києва, вже встановили діагноз чекунгунья людям, які повернулися. При цьому специфічних симптомів у хвороби немає.

"Тому треба запідозрити, відправити аналізи і отримати підтвердження. Але це можуть робити тільки одиниці закладів в Україні. Та це ж не означає, що люди не привозять ці інфекції", — зазначила професор.

Також співрозмовниця нагадала про лихоманку денге (гостра інфекційна хвороба, схильна до епідемічного поширення. — Ред.), з якою українські фахівці вже знайомі і з якої проводилися навчання. Однак, як каже Голубовська, має бути велика інтеграція з державними інститутами, які приймають рішення.

Гарячка денге. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ІІ назвав країни, звідки можуть приїхати заробітчани.