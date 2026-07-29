"Не може робитися без відома вищих держчиновників": Голубовська про проблеми з ТЦК та ВЛК

Лікарка пов'язала резонансні випадки з необхідністю системних змін

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Проблеми у роботі військово-лікарських комісій та територіальних центрів комплектування не можуть відбуватися без відома вищого керівництва. Таку думку в бліцінтерв'ю "Телеграфу" висловила відомий лікар-інфекціоніст, професор Ольга Голубовська.

Коментуючи скандали навколо мобілізації людей із серйозними проблемами зі здоров’ям, вона заявила, що в інформаційному просторі регулярно з'являються повідомлення про порушення та звернення родичів постраждалих.

"Однозначно можу сказати: те, що робиться з ВЛК, ТЦК, — не може робитися без відома вищих державних чиновників. Відкриваєш будь-який гаджет і бачиш крики про допомогу від родичів, хтось там на ШВЛ після ТЦК… Ця тенденція в період повномасштабної війни вибухонебезпечна, та я впевнена, що ситуацію можна змінити", — каже лікарка. Водночас Голубовська наголосила, що держава має працювати над зміцненням довіри громадян.

Повне інтерв'ю читайте за посиланням: Голубовська: Україна не готова до нових епідемій, а ВЛК потребують негайної реформи

Резонансні випадки мобілізації із порушеннями на ВЛК

За останні місяці фіксувались чисельні випадки, коли військово-лікарські комісії вважали придатними людей із серйозними вадами здоров'я. Дійшло до того, що мобілізовували чоловіків із серйозними та заразними інфекціями. "Телеграф" розкаже про ті, які виявили в липні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про випадок, коли під час перевірки одного з військових полігонів представники Офісу омбудсмана виявили мобілізованого чоловіка, який має підтверджені документи про ВІЛ-інфекцію ІІІ стадії, сифіліс, вірусний гепатит та гнійний сепсис. Попри це ВЛК визнала його придатним до служби, а командування залучило до роботи в харчоблоці.

Як зазначив омбудсман, військовослужбовець неодноразово попереджав керівництво про свій стан та ризики для оточення, однак його зауваження ігнорували. Після перевірки документів представники Офісу омбудсмана з'ясували, що комісія фактично визнала чоловіка "повністю здоровим", хоча це суперечить вимогам Міноборони щодо переліку захворювань, які впливають на придатність до військової служби. Деталей, з якої області була комісія, Лубінець не наводив.

Нещодавно стало відомо про рішення суду щодо мобілізації чоловіка з психіатричними проблемами — він перебував на обліку ще з 2020 року. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував висновок військово-лікарської комісії про придатність до служби чоловіка, що неодноразово проходив лікування через змішаний тривожний і депресивний розлад.

Як встановив суд, комісія не зібрала необхідних даних про стан здоров'я військовозобов'язаного, не витребувала інформацію з профільних медичних закладів та не надала доказів проведення всіх необхідних обстежень. Водночас у висновку ВЛК був зазначений психіатричний діагноз, однак документи, на підставі яких його врахували, відсутні.

Суд наголосив, що не оцінював придатність або непридатність чоловіка до військової служби, а перевіряв лише законність процедури. У результаті постанову ВЛК скасували, а військову частину зобов'язали направити військовослужбовця на повторне проходження комісії з дотриманням усіх вимог законодавства. Водночас мобілізацію суд не скасував, оскільки, відповідно до позиції Верховного Суду, вона є завершеною процедурою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні на законодавчому рівні прагнуть закріпити відповідальність представників ТЦК та ВЛК, якщо мобілізували людину із порушеннями процедури. Зокрема це стосується і хибних висновків ВЛК.